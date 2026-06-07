元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組ではセ・リーグ首位を争うヤクルト（現在２位）の好調ぶりを紹介。この要因について落合氏が「キャンプでの過ごし方ではないのかなと思います」と見解を話した。落合氏は「３勤、４勤（１休）が当たり前の時代に、キャンプが始まる前に１２球団の行程表が出ますけど、ヤクルトは６勤１休にして