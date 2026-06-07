６月の不調「雨が多くて気分が沈む」「暑い日も多く汗をかく」 「雨が多くて気分が沈む」「祝日がなく息抜きできない」「髪形が決まらない」「食中毒に気を遣う」「暑い日も多く汗をかく」「洗濯物が乾きにくい」…ジメジメした天気に、梅雨入りした大阪の街では “６月のイヤなところ”が聞かれました。 【写真を見る】１つでも当てはまったら要注意「六月病予備軍」チェックリスト 梅雨のジメジメに心身の不調を感じる人が多