岐阜県美濃市の長良川で6日午後、魚釣りをしていた埼玉県の男性が川に流され、死亡しました。警察と消防によりますと、6日午後1時半ごろ、美濃市前野の長良川で、「釣り人が溺れながら流れていった」と、魚釣りをしていた別の男性から119番通報がありました。救急隊が捜索にあたり、通報からおよそ50分後、男性が釣りをしていたとみられる場所からおよそ1.8km下流で、川底にうつ伏せで沈んでいるのを見つけました。救助さ