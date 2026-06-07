◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、９位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）３バーディー、５ボギーの７３と落とし、通算イーブンパーの１８位に後退した。「予選ラウンドに比べてティーショットでばたついてしまって、セカンド（ショット）をラフから打つことが多くて、なかなかチャンスにつけら