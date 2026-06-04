世界最大のPC向けゲーム販売プラットフォーム「Steam」はゲーム業界で独占状態にあるとして集団訴訟を起こされています。その中で、他のプラットフォームでゲームを割引販売しようとする開発者にSteamが圧力をかけた疑いが出てきました。Valve’s Antitrust Reckoning Over Steam Has Echoes of Apple, Google App Store Sui - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/features/2026-06-01/valve-s-antitrust-reckoning-over-ste