埼玉県春日部市で、14歳の女子中学生が60代の女性から財布を奪ったとして逮捕されました。14歳の少女は、6日午後10時ごろ春日部市の路上で、女性の顔にスプレーをかけてケガをさせた上、財布を奪った疑いが持たれていて、追いかけた女性に取り押さえられました。少女は、「お金がなかったから欲しかった」と供述しています。