カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」から、カモフラージュ柄を採用した「BOLD CAMO（ボールド カモ）」全11モデルを6月19日に発売すると発表した。ストリートの定番柄であるカモフラージュを再構築し、ジェンダーレスに楽しめる時計に仕上げたとしている。価格は15,400円から。左から、GM-6900CMG-3JF／DW-6900CMG-3JF／GA-700CMG-3AJF／GA-700CF-1AJF／DW-6900CF-1JF／GA-V01CMG-3AJF「BOLD CAMO」は、カモフ