この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコイン専門家の渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【世界は凄いぞ!!】ヘリテイジオークション＆トラベラーコレクション レビュー」と題した動画を公開。先日開催されたアンティークコインオークション「Auction 162 The Traveller Collection Part 2」の落札結果をレビューし、予想を大幅に上回る高額落札が続出したことを報告した。



今回のオークションは、世界的に有名な「トラベラーズコレクション」の第2弾。渡辺氏もロンドンで下見を行ったという注目のオークションだ。中でも特に驚きの結果となったのが、神聖ローマ帝国のフェルディナント3世「100ダカット金貨」。開始価格100万スイスフラン（約2億円）に対し、なんと195万スイスフラン（約3億7000万円）で落札された。渡辺氏は「100万フランでも相当高いなと思ったんですけども、これが約2倍になりました」と、その驚異的な価格高騰に驚きを隠せない様子だった。



また、発行枚数がわずか4枚で、そのうち2枚は博物館に収蔵されているというチェコスロバキア共和国の「5ダカット金貨」も注目を集めた。こちらも55万スイスフラン（約1億円）という高値で落札。渡辺氏はこの価格を人気の英国コイン「ウナとライオン」と比較し、「ウナとライオンより全然高いコイン」とその希少価値の高さを解説した。



その他にも、多くのコインが落札予想額を軽々と超えていく結果となり、渡辺氏は「とんでもないモンスターコレクション」だと今回のオークションを総括。このオークションは全15回に分けて開催される予定であり、今回の結果はその15分の1に過ぎないという。今後も続くオークションでどのような驚きの結果が待っているのか、アンティークコイン市場の熱狂ぶりを示すレビューとなった。