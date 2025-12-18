綾瀬はるか、初めて話す今田美桜は「目がクリクリされててかわいいな」

女優の綾瀬はるか（40歳）が、12月17日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、「紅白歌合戦」で共に司会を務める今田美桜について、「目がクリクリされててかわいいな」と語った。



今年の「紅白歌合戦」の司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが紅白について紹介することになり、それぞれのイメージについて話していく。



綾瀬は有吉に対して「優しくて穏やか。なので面白いツッコミを期待しています」とコメント。さらに今田について「お話するの初めてで。目がクリクリされててかわいいなって。すみません」と話し、今田は「ありがとうございます」とお礼を言った。