〈“2番目の妻”倍賞美津子の手料理を囲んだことも…新日本プロレス黄金期の“付き人”が回想する「アントニオ猪木一家」との思い出〉から続く

アントニオ猪木の死去から約3年。「プロレスは最強の格闘技である」という信念のもと、猪木は所属選手に本物の強さを求め続けた。7人の元レスラーが「“過激なプロレス”の舞台裏」を語り尽くした書籍『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より、新倉史祐(ふみひろ)による証言を抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

【画像】顔をグチャグチャにされて「自前の歯なんかほとんどないですよ」レスラーに“本物の強さ”を求めていた当時のアントニオ猪木を見る



アントニオ猪木 ©︎文藝春秋

◆◆◆

「猪木さんは練習に対する姿勢も別格でした」

新倉たちが若手時代を過ごした80年代初頭の新日本道場は、山本小鉄が鬼コーチとして君臨し、小鉄が不在の時は木戸修が代理を務めて練習を仕切っていた。アントニオ猪木、坂口征二といったトップレスラーも一緒に道場で汗を流し、猪木がいる時はやはり「極めっこ」と呼ばれるグラウンドのスパーリングに多くの時間が割かれたという。

「当時の道場の一日の基本メニューはこんな具合でしたね。道場に隣接する合宿所で生活する俺たち若手は、朝8時過ぎに起床して清掃をする。掃き掃除をする者、掃除機をかける者、トイレ掃除をする者、外で水撒きをする者など、それぞれ分担して行う。9時くらいからぽつぽつと先輩レスラーたちが道場に姿を現して、10時前に全員集合。その時間になると猪木さんもやってくる。

柔軟とかの準備運動をやり終えると、ヒンズースクワットから練習が始める。まずは1000回やって、続けてジャンピングスクワットを500回。それからウェイトなど一通りの基礎トレーニングを1時間から1時間半かけてやって、その時点で夏場なんかは汗で床に水溜りができてたね。道場にはクーラーが入ってなくて（スイッチが入れられていないのではなく、エアコンが備えつけられていなかった）、プレハブ造りの道場内の室温は40℃はあったね。だからほとんどの選手はパンツ一丁姿で練習をしていたんだけど、猪木さんだけは長袖シャツと長ズボンを練習の最後まで着たままで、『この道場でトレーニングをしたら、それだけでいいスタミナ養成になるぞ』ってよく言ってましたね（笑）。猪木さんはスターであり、社長なんだけど、練習に対する姿勢も別格でしたよ。

だけど俺たち若手はそんな余裕なんかないから、あまりの暑さで、しかも練習中に水分を摂ることも許されない時代だったから、意識を失いかけて床に突っ伏してしまうことなんてざらだったね。そうすると外に引っ張り出されて、ホースの水を頭からぶっかけられる。その水を浴びている時は『これ、ご褒美だな』って、冷たくて、気持ちよくて、うれしかった。で、意識がはっきり戻るとまた道場に戻って練習だから、つかの間のご褒美に過ぎないんだけどね」

顔をグチャグチャにされて「自前の歯なんかほとんどないですよ」

かくも過酷な新日本道場の基礎練習だが、それが終わるのが昼前。そこからやっとスパーリングが始まる。極めっこの練習以外にも、時にはボクシンググローブを着けて、打撃のスパーリングも行われたという。練習始めのスクワットを終えた時点で、すでに足の自由を若手選手は失っているため、スパーリングが終わった頃には、完全に余力がゼロの状態になる。それが月曜日から金曜日までの毎日のメニューで、オフは日曜日と、土曜日が祝日の時だけだった。

「でも俺はそれが厳しいとは感じなかったというか、プロレスラーなんだからそれくらい厳しくて当たり前なんじゃないかなって。練習はどれもキツかったけど、スパーリング中にこっちがバテてると顔をグチャグチャにされるのがいちばん嫌だったね。フェイスロックの時に手の甲の出っ張ったところで頬をグリグリってやられるから顔はいつもズタズタ。それでみんな前歯が折れちゃうんです。俺なんかも6本差し歯ですし、みんな自前の歯なんかほとんどないですよ。谷津さんとかオリンピックから来てる強い人は、そういうことはやられないから歯が残ってるでしょうけど。

だからスパーリングが終わるといつも藤原さんに『うがいしてこい！』って言われて、外でうがいをしながら血反吐をバーッと吐いてた。だけど、それをやられて歯が折れたり、鼻血が出たり、口の中を切ったりしてるうちに、だんだんと顔面が強くなってきて、打たれ強くなっていくんですよ。

荒川さんと藤原さんにはよくやられたし、前田（日明）さんなんかも自分もやられてきたから俺ら後輩にやりましたよね。木戸さんはそんなしつこくはやらなかったけど、いろんな先輩がグリグリやってきましたよ。今は亡き剛竜馬さんとかね。国際（プロレス）から来たのに他の先輩と同じようにグリグリしてくるから、その時は『この野郎、いつか……』って思ってたんだけどね（笑）」

やめて逃げるという選択肢も発想もなかった

この時代、何百人もの新弟子が入門しては姿を消した。たいていはスパーリングの厳しさに音を上げてやめていく。そんななか、新倉にはやめて逃げるという選択肢も発想もなかった。自らの意志でプロレスラーになるために入門した人間が、練習が厳しいからやめることが理解できなかったという。

「逃げてやめていく人間は、社会生活や集団生活に慣れていなかったんじゃないですかね。だって、生き残った俺たちは、みんな楽しくわいわいやってましたから。入門したら合宿所で寝食をして、ちゃんこ番で料理の見習いと掃除をやらされて、練習でコテンパンにしごかれたあとは、夕方まで洗濯をしたり、あれやこれやで雑用ばかりだから休む時間もない。そういう生活を想像せずに入ってくると、結局、落差にショックを受けて出て行っちゃうんじゃないですかね。やっぱり顔がグリグリでズタズタになって血だらけになって、レスリングや極めの練習をやるじゃないですか。それで体も痛いし心も折れちゃうんでしょう。

逃げた子でよく覚えてるのは、後楽園ホールかどっかで試合があった時に、そいつは残り番で道場に帰ってきた選手のためにご飯をつくっておかなきゃいけないんですけど、普通は逃げるならみんなが後楽園に向かったあと、すぐに出て行っちゃうじゃないですか。それがちゃんとご飯を炊いて夕飯のちゃんこの用意までして消えて行ったんですよ。『アイツ、逃げるわりには律儀なヤツだな』って（笑）」

〈アントニオ猪木に「新日本をやめたいです」「ここにいても強くなれません」鈴木みのるの“覚悟の脱退宣言”に猪木が言い放った『まさかの一言』〉へ続く

（新倉 史祐,タイコウ クニヨシ／Webオリジナル（外部転載））