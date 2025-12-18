既婚者の男性職員とホテルを利用していたとして、先月辞職した群馬県前橋市の小川晶前市長が、出直し市長選への出馬を表明しました。

■市長選への立候補を正式表明

辞職から20日。17日に会見を開いた群馬県前橋市の小川晶前市長（42）。

群馬・前橋市 小川晶前市長（42）

「どんなに逆風でも、どんなに苦しくても、もう一度みなさんと一緒にこの前橋を変えていくんだ。そのために私の人生をかけて、次の市長選挙に再びチャレンジすることを決意しました」

来年の市長選への立候補を正式に表明しました。

小川晶前市長

「この1年9か月、前橋に新しい流れを作ってきたにもかかわらず、私がその良い雰囲気を壊してしまいました。本当に申し訳ないと思っております」

■「やり残した公約を果たすことが責任」

小川晶前市長（今年9月）

「誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」

既婚者の男性職員と10回以上“ホテルで密会”していたことが問題となり、先月27日に辞職していた小川前市長。

小川晶前市長（先月27日）

「いったんここでけじめをつけさせていただきたい」

今回の会見では辞職後に、市内全域をまわり、多くの市民と対話してきたと話し…。

小川晶前市長

「昨夜遅くまで考えて（立候補を）判断させていただいた」

立候補を決意した理由については…。

小川晶前市長

「やり残した公約を果たすことが私の責任であると。子育て・農業・福祉・まち作り全てに関することですが、残っているものをしっかり進める」

やり残した公約を果たすことで、信頼回復につなげたいとしました。

■「私の責任の果たし方として市政に挑戦」

前橋市は、ホテル密会をしていた相手の男性職員に対して、停職6か月の懲戒処分を発表しています。

会見では、このことについて聞かれる場面もありました。

──男性職員は停職6か月の懲戒処分。これについて一言。

小川晶前市長

「重い処分だなと率直に感じております。私は私の責任の果たし方として、今回もう一度、市政に挑戦すべきだと。職員に対する対応とは切り離して考えています」

──今回の選挙の争点は何だと考えていますか？

小川晶前市長

「まさに自分の出直し選挙ということになるので、自分自身に対する判断を仰ぐ選挙になると思っています」

──どのような人が前橋市のトップにふさわしいと考える？

小川晶前市長

「市民のみなさんの信頼をもとに、しっかりと前橋を進めていくことができる人が必要だと思う」

■市民の受け止めは…投開票は来月12日

自らの辞職に伴う市長選への立候補。前橋市民の受け止めは…。

──（小川前市長の）出馬表明、どう感じていますか？

前橋市民（70代）

「納得いかないですね。今回はあっさりひいて再挑戦しない方がよかったんじゃないかな」

前橋市民（20代）

「またやるのかという感じで、ちょっとびっくりです」

──市長に求める姿は？

前橋市民（20代）

「誠実にあってほしい」

前橋市民（50代）

「また街が明るくなるんじゃないかなと、前向きにはとらえている。行動力があって明るくて」

前橋市民（30代）

「今回のことは反省して、市をよりよくしてもらうために続けてほしい」

今回の前橋市長選挙には、これまでに弁護士の丸山彬氏（39）、元前橋市議の店橋世津子氏（64）が立候補を表明。投開票は来月12日に行われます。

（12月17日放送『news zero』より）