「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？

その名は――ピーター・ドラッカー。

彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

ダメな採用、いい採用は何が違う？

――ダメな採用といい採用はどのような違いがあるのでしょうか？

吉田麻子（以下、吉田）：ドラッカーは『マネジメント』で「経営資源の目標」についてこう述べています。

「人材と資金の獲得に関しては、特にマーケティングの考え方が必要である」

さらに、

「われわれが必要とする種類の人材を引きつけ、かつ引き止めておくには、わが社の仕事をいかなるものとしなければならないか」

「獲得できるのは、いかなる種類の人材か。それらの人材を引きつけるには何をしなければならないか」

を問うべきであると述べています。

採用とはマーケティングであり、「人を選ぶ」以前に、“人から選ばれる組織になっているか”が問われる――。

つまりドラッカーは、半世紀以上前に“採用はマーケティングである”と明言していたのです。

ダメな採用とは？

・求人票に具体性がなく、実態が伝わらない

・カルチャーを良く見せすぎる

・面接が“圧迫か雑談”のどちらか

・候補者が不安を感じるほど連絡が遅い

・入社後のフォローがほぼ無い

こうした採用では、優秀な人ほど早い段階で違和感を持つかもしれません。

では、良い採用とは？

吉田：良い採用には、ドラッカーが言う「マーケティング的な視点」があるのではないでしょうか。

◻︎この組織はどんな価値を外に生み出しているのか

◻︎この仕事はどんな強みを発揮できるのか

◻︎どんな成長の機会が用意されているか

候補者が安心して理解でき、未来が描けるかどうかが重要です。

そのために必要なのは、

・求人票に具体性がある

・面接でお互いを率直に理解し合う

・無理に良く見せず、実態をそのまま伝える

・その人の強みが“どこでどう生きるか”を一緒に考える

・入社後のオンボーディング（導入支援）が整っている

こうした丁寧さが欠かせないといえるでしょう。

採用の本質は引きつけ、未来を見せること

吉田：採用とはマーケティング。

良い採用とは、候補者が“ここで働く理由”と“ここで輝ける未来”を感じ、「ここで自分の強みが生きる」と確信できる採用です。

組織にとっても、個人にとっても、採用はただのスタートではなく、“未来の関係をつくる一番大切な瞬間”なのです。

つまり、良い採用とは――相手をよく見て、強みが生かせる場所を誠実に提示すること。

ダメな採用と良い採用を分けるのは、この「誠実さ」と「未来を示す力」なのではないでしょうか。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）