ユーチューバー・ヒカル（34）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「あんた絶対離婚するよ！細木先生にとんでもない予言をされてしまいました」というタイトルで動画をアップした。

「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さん（享年83）の娘で、継承者となった細木かおりさんに人生を占ってもらう企画。そこで今年5月に実業家・進撃のノアと「0日婚」をした件の話題になり、ヒカルが「忖度なしで言ってほしい」と伝えると、かおりさんは「離婚した方がいいよ」とバッサリ。

「ヒカルくんは天王星人マイナス、ノアさんも天王星人マイナス。これは非常に相性が悪いんですよ。大殺界同士で結婚してるわけ。離婚した方がいいというか、離婚する可能性大なんですよ」と予言した。

ヒカルが「最悪と最悪が合体したら、もっと最悪になるってことですね?」と質問すると、かおりさんは「そう。お互いに大事にしているビジネスだったり、そういうところにまで支障が出てくる。良きパートナーとは言えないわけですよ。あのタイミングっていうのは、私は絶対にすすめない。相性がいくら悪くても“タイミングだけは良いときにしなさい”と伝えていたと思います」と返していた。