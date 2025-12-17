ブシロード<7803.T>は、１１月１８日に直近高値３７１円をつけたあと１２月９日には２８６円まで下落したが、これを底に反発へと向かい始めた。足もとの業績好調から、２６年６月期業績は上振れの可能性もあり、反発基調が緒に就いたばかりの時価水準は狙い目だ。



１１月１４日に発表した第１四半期（７～９月）連結決算は、売上高１３７億６６００万円（前年同期比１２．２％増）、営業利益１６億６８００万円（同３．３倍）となった。「カードファイト!! ヴァンガード」「ヴァイスシュヴァルツ」など主力のトレーディングカードゲーム（ＴＣＧ）事業が好調。ライブエンタメ事業や、自社ＩＰや人気アニメ・ゲーム・タレントのキャラクターグッズなどを企画・開発・販売するＭＤ事業も概ね順調だった。営業利益の通期計画に対する進捗率は３７％であり、収益性の高い商品が好調だったことやデジタルゲームの収益改善などもあり、予想よりも高い水準で推移しているという。



２６年６月期通期業績予想は、売上高５６０億円（前期比０．３％減）、営業利益４５億円（同７．６％減）の従来見通しを据え置いたが、第１四半期の進捗率の高さに加え、７月に販売を開始した「ゴジラカードゲーム」（企画・発売：東宝<9602.T>）の滑り出しが順調であることなどを考慮すると、上振れの可能性は十分にある。調査機関のなかには同５０億円強を見込むところもある。（温羅）



出所：MINKABU PRESS