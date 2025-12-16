楽天に加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日に本拠の楽天モバイルパークで入団会見し、背番号18のユニホーム姿を披露した。同学年で親交のある巨人・田中将が楽天在籍時に計11年間にわたって背負った象徴的な番号を継承した。日本球界には11年ぶりの復帰で、日米通算200勝まで残り35勝。新天地で盟友に続く大台到達を見据えた。

盟友の代名詞を背負い、杜の都で戦うことになった。背番号18のユニホームに袖を通した前田健は「イーグルスの18と言えば田中将大。つけるべきではないのかなと考えたりもした。一番悩んだことです」と打ち明けた。

球団から伝えられた15日、すぐに田中将に連絡を入れて「もちろん、いいよ」と背中を押された。同学年でともに06年高校生ドラフト1巡目でプロ入り。13年WBCでは侍ジャパンで共闘した。「尊敬しているし、目指していたというか背中を追っていた選手」という存在だ。

5年早く日本球界に復帰した田中将は今季3勝で日米通算200勝に到達した。同165勝の前田健は残り35勝。「まだ少し遠い」としつつ、「彼が達成した時に“やっぱり自分も…”と刺激をもらった。モチベーションになる数字。そこを目指して一つ一つ積み重ねていきたい」と野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ（パドレス）を合わせて過去4人しかいない偉業を視野に入れた。

報道陣に直筆メッセージを用意し、会見後はフェンスが最大6メートル前方になるなど改修の進む本拠のグラウンドに足を踏み入れて「球場が狭くなるの聞いてないですよ」と苦笑い。ファン50人とハイタッチや記念撮影などで触れ合い激励された。

楽天は今季規定投球回に到達した投手が不在。加入1年目から広島時代に5度経験した開幕投手にも期待がかかる。「僕がやるべきではない。これからチームを引っ張っていくような若い選手がするべき」と持論を展開。「僕は相手がエース級じゃないところを投げさせてもらえたら…という裏の理由もあります」とベテランらしく緩急をつけた話術がさえた。

2年4億円規模で契約。ヤンキース3Aに所属した今季終盤は21年9月の右肘手術後では最速となる152キロを計測し、「スピードが上がったり、変化球の感覚も凄く良くなった」と手応えを明かした。「このチームで（現役を）終えるつもりできました」。並々ならぬ決意を持ってプロ20年目を新天地で迎える。（花里 雄太）

《広島2年目08年から「18」》 前田健の背番号は広島1年目の07年は「34」。2年目の08年から「18」に変更し、15年までつけた。米移籍後もドジャース（16〜19年）、ツインズ（20〜23年）、タイガース（24〜25年5月）、カブス3A（25年5〜8月）で「18」。25年8月に移籍したヤンキース3Aでは「18」が埋まっていて「8」になった。