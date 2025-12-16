新年祝う干支デザイン！はちみつの甘さとゆずの香りを堪能「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」新発売

スターバックスのチルドカップシリーズから、新年を祝う期間限定商品「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」が発売されます。

本商品は、季節に合わせた味わいにスターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス® DELIGHT ME™」の第3弾となるもの。

まろやかなミルクの味わいに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいひと手間としてゆずの香りを合わせ、やさしい味わいのティーラテに仕上げられています。

またパッケージには、2026年がしあわせで心満たされる一年になるように願いを込めて、干支である午（うま）のイラストを華やかに、かわいらしくデザイン。新年を祝う雰囲気を表現するため、鮮やかな金色と赤色を全体的に用いたほか、和風の柄を散りばめることで、気分も明るくなるパッケージに。

冬の寒い季節に、はちみつの甘さとゆずの香りにふんわりと包まれ、心あたたまるひとときを楽しんでみてはいかが？

「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」は12月23日（火）から期間限定で発売。

スターバックス「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」