星野源『NHK紅白歌合戦』特別企画で11回目出場が決定 事前収録でスペシャルパフォーマンス、楽曲・場所も発表
シンガー・ソングライターの星野源が、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に特別企画で出場することが決まった。NHKが16日、公式サイトで発表した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
NHKは「『第76回NHK紅白歌合戦』に星野源さんの特別企画での出場が決定しました」と明らかにした。
星野は今年ソロデビュー15周年を迎え、約6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Gen』をリリース。6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。
『紅白』の出場は11回目。披露曲は「創造」で、京都・ニンテンドーミュージアムからのパフォーマンスとなる。事前収録。
「今回の紅白で星野さんが披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった『創造』。＜ものづくり＞への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム『スーパーマリオブラザーズ』35周年のテーマ曲として提供された楽曲です」と説明した。
「この曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った『スーパーマリオブラザーズ』の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野さんの＜遊び心＞や＜ものづくりの喜び＞がつまったスペシャルパフォーマンス。ぜひお楽しみください』と伝えた。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
NHKは「『第76回NHK紅白歌合戦』に星野源さんの特別企画での出場が決定しました」と明らかにした。
星野は今年ソロデビュー15周年を迎え、約6年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Gen』をリリース。6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。
「今回の紅白で星野さんが披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった『創造』。＜ものづくり＞への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム『スーパーマリオブラザーズ』35周年のテーマ曲として提供された楽曲です」と説明した。
「この曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った『スーパーマリオブラザーズ』の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野さんの＜遊び心＞や＜ものづくりの喜び＞がつまったスペシャルパフォーマンス。ぜひお楽しみください』と伝えた。