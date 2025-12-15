　12月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2990銘柄。東証終値比で上昇は1398銘柄、下落は1519銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3565>　アセンテック　　　 1644　 +339（ +26.0%）
2位 <5535>　ミガロＨＤ　　　　　402　　+60（ +17.5%）
3位 <3407>　旭化成　　　　　　 1600 +195.0（ +13.9%）
4位 <2930>　北の達人　　　　　149.3　+16.3（ +12.3%）
5位 <7810>　クロスフォー　　　　168　　+18（ +12.0%）
6位 <5136>　トリプラ　　　　　 1835　 +187（ +11.3%）
7位 <3475>　グッドコムＡ　　 1210.1　+92.1（　+8.2%）
8位 <8894>　レボリュー　　　　　 61　　 +4（　+7.0%）
9位 <9251>　ＡＢ＆Ｃ　　　　　 1195　　+76（　+6.8%）
10位 <4591>　リボミック　　　　 80.5　 +4.5（　+5.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3134>　Ｈａｍｅｅ　　　　468.1　-54.9（ -10.5%）
2位 <278A>　テラドローン　　　 2062　 -233（ -10.2%）
3位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　92510　-8990（　-8.9%）
4位 <7683>　ＷＡ　　　　　　　 1306　　-85（　-6.1%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 -0.4（　-4.0%）
6位 <302A>　ビースタイル　　 1162.9　-46.1（　-3.8%）
7位 <7093>　アディッシュ　　　498.9　-18.1（　-3.5%）
8位 <3358>　ＹＳフード　　　　　 88　　 -3（　-3.3%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 31.1　 -0.9（　-2.8%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　 31.2　 -0.8（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3407>　旭化成　　　　　　 1600 +195.0（ +13.9%）
2位 <8053>　住友商　　　　　　 5425　　+52（　+1.0%）
3位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　55029　 +439（　+0.8%）
4位 <6963>　ローム　　　　　 2090.6　+13.1（　+0.6%）
5位 <6479>　ミネベア　　　　 3310.7　+20.7（　+0.6%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　　 3796　　+22（　+0.6%）
7位 <4519>　中外薬　　　　　 8561.1　+47.1（　+0.6%）
8位 <6367>　ダイキン　　　　19630.5 +105.5（　+0.5%）
9位 <4324>　電通グループ　　 3345.7　+17.7（　+0.5%）
10位 <3659>　ネクソン　　　　 3842.1　+19.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6920>　レーザーテク　　　29999　 -301（　-1.0%）
2位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3750　　-36（　-1.0%）
3位 <4063>　信越化　　　　　　 4951　　-28（　-0.6%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　 6595　　-37（　-0.6%）
5位 <9104>　商船三井　　　　　 4555　　-25（　-0.5%）
6位 <7735>　スクリン　　　　13074.5　-65.5（　-0.5%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　 1207.1　 -5.9（　-0.5%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　17615.5　-74.5（　-0.4%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 2442　-10.0（　-0.4%）
10位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　907.8　 -3.7（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

