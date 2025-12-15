[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1398銘柄・下落1519銘柄（東証終値比）
12月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2990銘柄。東証終値比で上昇は1398銘柄、下落は1519銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが138銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3565> アセンテック 1644 +339（ +26.0%）
2位 <5535> ミガロＨＤ 402 +60（ +17.5%）
3位 <3407> 旭化成 1600 +195.0（ +13.9%）
4位 <2930> 北の達人 149.3 +16.3（ +12.3%）
5位 <7810> クロスフォー 168 +18（ +12.0%）
6位 <5136> トリプラ 1835 +187（ +11.3%）
7位 <3475> グッドコムＡ 1210.1 +92.1（ +8.2%）
8位 <8894> レボリュー 61 +4（ +7.0%）
9位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1195 +76（ +6.8%）
10位 <4591> リボミック 80.5 +4.5（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3134> Ｈａｍｅｅ 468.1 -54.9（ -10.5%）
2位 <278A> テラドローン 2062 -233（ -10.2%）
3位 <401A> 霞ヶ関ホテル 92510 -8990（ -8.9%）
4位 <7683> ＷＡ 1306 -85（ -6.1%）
5位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
6位 <302A> ビースタイル 1162.9 -46.1（ -3.8%）
7位 <7093> アディッシュ 498.9 -18.1（ -3.5%）
8位 <3358> ＹＳフード 88 -3（ -3.3%）
9位 <4597> ソレイジア 31.1 -0.9（ -2.8%）
10位 <8107> キムラタン 31.2 -0.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3407> 旭化成 1600 +195.0（ +13.9%）
2位 <8053> 住友商 5425 +52（ +1.0%）
3位 <6273> ＳＭＣ 55029 +439（ +0.8%）
4位 <6963> ローム 2090.6 +13.1（ +0.6%）
5位 <6479> ミネベア 3310.7 +20.7（ +0.6%）
6位 <6361> 荏原 3796 +22（ +0.6%）
7位 <4519> 中外薬 8561.1 +47.1（ +0.6%）
8位 <6367> ダイキン 19630.5 +105.5（ +0.5%）
9位 <4324> 電通グループ 3345.7 +17.7（ +0.5%）
10位 <3659> ネクソン 3842.1 +19.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 29999 -301（ -1.0%）
2位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3750 -36（ -1.0%）
3位 <4063> 信越化 4951 -28（ -0.6%）
4位 <5802> 住友電 6595 -37（ -0.6%）
5位 <9104> 商船三井 4555 -25（ -0.5%）
6位 <7735> スクリン 13074.5 -65.5（ -0.5%）
7位 <7261> マツダ 1207.1 -5.9（ -0.5%）
8位 <5803> フジクラ 17615.5 -74.5（ -0.4%）
9位 <8267> イオン 2442 -10.0（ -0.4%）
10位 <4188> 三菱ケミＧ 907.8 -3.7（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3565> アセンテック 1644 +339（ +26.0%）
2位 <5535> ミガロＨＤ 402 +60（ +17.5%）
3位 <3407> 旭化成 1600 +195.0（ +13.9%）
4位 <2930> 北の達人 149.3 +16.3（ +12.3%）
5位 <7810> クロスフォー 168 +18（ +12.0%）
6位 <5136> トリプラ 1835 +187（ +11.3%）
7位 <3475> グッドコムＡ 1210.1 +92.1（ +8.2%）
8位 <8894> レボリュー 61 +4（ +7.0%）
9位 <9251> ＡＢ＆Ｃ 1195 +76（ +6.8%）
10位 <4591> リボミック 80.5 +4.5（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3134> Ｈａｍｅｅ 468.1 -54.9（ -10.5%）
2位 <278A> テラドローン 2062 -233（ -10.2%）
3位 <401A> 霞ヶ関ホテル 92510 -8990（ -8.9%）
4位 <7683> ＷＡ 1306 -85（ -6.1%）
5位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
6位 <302A> ビースタイル 1162.9 -46.1（ -3.8%）
7位 <7093> アディッシュ 498.9 -18.1（ -3.5%）
8位 <3358> ＹＳフード 88 -3（ -3.3%）
9位 <4597> ソレイジア 31.1 -0.9（ -2.8%）
10位 <8107> キムラタン 31.2 -0.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3407> 旭化成 1600 +195.0（ +13.9%）
2位 <8053> 住友商 5425 +52（ +1.0%）
3位 <6273> ＳＭＣ 55029 +439（ +0.8%）
4位 <6963> ローム 2090.6 +13.1（ +0.6%）
5位 <6479> ミネベア 3310.7 +20.7（ +0.6%）
6位 <6361> 荏原 3796 +22（ +0.6%）
7位 <4519> 中外薬 8561.1 +47.1（ +0.6%）
8位 <6367> ダイキン 19630.5 +105.5（ +0.5%）
9位 <4324> 電通グループ 3345.7 +17.7（ +0.5%）
10位 <3659> ネクソン 3842.1 +19.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 29999 -301（ -1.0%）
2位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3750 -36（ -1.0%）
3位 <4063> 信越化 4951 -28（ -0.6%）
4位 <5802> 住友電 6595 -37（ -0.6%）
5位 <9104> 商船三井 4555 -25（ -0.5%）
6位 <7735> スクリン 13074.5 -65.5（ -0.5%）
7位 <7261> マツダ 1207.1 -5.9（ -0.5%）
8位 <5803> フジクラ 17615.5 -74.5（ -0.4%）
9位 <8267> イオン 2442 -10.0（ -0.4%）
10位 <4188> 三菱ケミＧ 907.8 -3.7（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース