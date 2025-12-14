12月13日に開催されたTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』先行上映イベント内にて、放送・配信開始日が2026年1月3日であることが発表され、あわせて、新キャラクター・キャスト情報、主題歌、メインPV、ロケーションビジュアル＜クヴンジ森林編＞が公開された。

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行された。「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞ユーザー推薦部門第1位、「次にくるライトノベル大賞2021」総合部門第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）単行本・ノベルズ部門第3位、総合新作部門第5位（※単行本作品としては新作1位）を獲得している。

勇者とは、この世で最悪の刑罰である。大罪を犯した者が“勇者”となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、剣の“女神”テオリッタに出会う。「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」。“女神”と契約を交わしたザイロは、絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。

新キャストとして、中村悠一、大西沙織の出演が決定。中村が演じるのは、自ら懲罰勇者に志願した変わり者で、砲兵としての才覚を持つライノー役。礼儀正しい態度で聖人君子のような発言をするが、常に胡散臭い微笑を浮かべているという役どころだ。そして大西が円j流のは、南方夜鬼と呼ばれる一族の首領・マスティボルト家の令嬢・フレンシィ・マスティボルト役。ザイロの元婚約者で、彼が懲罰勇者となったことで婚約は無効となったが、本人はザイロとの婚約破棄を認めていない。

本作の主題歌は、YOSUKE（Vocal）UZ（Guitar & Programming）、MOMIKEN（Bass）、 KENTA（Drums）から成る4人組ロックバンド・SPYAIRの「Kill the Noise」に決定。主題歌音源初公開となるメインPVでは、新キャラクターであるライノー（CV.中村悠一）とフレンシィ・マスティボルト（CV.大西沙織）を含むキャラクターたちのボイスも確認できる。また、Youtube KADOKAWA Anime Channelでは、SPYAIRのコメント映像も公開されている（https://www.youtube.com/shorts/f4kBrU2n51A）。

さらに、本作に登場する場所を描いたロケーションビジュアルも公開。第1弾となる〈クヴンジ森林編〉では、魔王現象の潜む森の中で夕日に照らされたザイロ・テオリッタ・ドッタが描かれています。

そして、生配信で送る作品公式ラジオ「TVアニメ『勇者刑に処す』～女神のラジオ記録～」の配信も決定した。

あわせて、主題歌を担当するSPYAIR、新キャストとして発表された中村、大西からはコメントも到着している。

■コメント・SPYAIR（主題歌）バトルシーンに映える疾走感のあるビートと、罪を背負った者たちの心情に寄り添う重厚なサウンドに、“罪と罰”をテーマにアニメの世界観に沿った言葉をのせ制作した楽曲です。ヘヴィかつシリアスな楽曲でありながらも、聴く人の背中を押せるような、僕ららしい1曲になりました。タイトルには、まわりの「雑音」や自分の中に生まれる「迷い」を断ち切る、という意味を込めています。クオリティの高い映像と相まることで、カッコ良さが一層高まる「KilltheNoise」にご期待ください！

・中村悠一（ライノー役）ライノー役を務めます、中村です。以前原作PVではザイロを演じさせて頂いたのですが、今回はライノー役ということで2度楽しい思いをさせて頂いております！（笑）阿座上君演じるザイロがバッチリハマっているので、僕自身もライノーという人物を余す所なく表現出来れば…と思っています。本キャラクターが、このドラマにどの様に絡んでくるのか楽しみにして頂ければ幸いです！ お待ち下さい！

・大西沙織（フレンシィ・マスティボルト役）フレンシィ・マスティボルト役の大西沙織です。フレンシィは夜鬼の一族であり、ザイロの元、婚約者です。唐揚げしか入ってないお弁当かのような…登場キャラクターがみんな素敵で濃い味な"勇者刑"ですが！ 安心して下さい。フレンシィも負けておりません。ただひたすらに淡々と毒舌を繰り広げてゆきます。夜鬼の習慣（毒舌は……）です。

一部の方にとても響くキャラクターだと思いますが、彼女はそんなことは関係なくひたすらザイロを想って行動しているかっこいい女性です。どう話に関わってくるのか、登場を楽しみにしていて下さい！（文＝リアルサウンド編集部）