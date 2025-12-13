¡Ø¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¿Íµ¤¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¤¢ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä´¶Æ°Åª¤Ê¡Ø1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸÷·Ê¡Ù¤¬9ËüºÆÀ¸¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡×
¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¿Íµ¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥³¡£±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤ËÊë¤é¤¹¸½ºß¤Î»Ñ¤¬TikTok¤Ç9Ëü6000²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Í～´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¿Íµ¤¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¤¢ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Û
¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥«¥×ー
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ç¥«¥×ー¤Î¥Î¥¢¡Ê@noahpoodle912¡Ë¡×¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥³¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤¬Æü¡¹¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¢¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Î¥¢¤¯¤ó¤ÏÀ¸¸å3¥ö·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÎ½Å¤Ï4kg¤È¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤á¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ï¥ó¥³¤À¤Ã¤¿¥Î¥¢¤¯¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Î¥¢¤¯¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë"¥Ç¥«¥×ー"¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÃÍ²¼¤²ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î»Ò¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Î¥¢¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥¢¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»×¤ï¤ºÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´é¤ò¤Ú¤í¤Ú¤í¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Î¥¢¤¯¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖËÍ¤ò¸«¤Æ¡×¡ÖËÍ¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤È¤«¡£
¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËèÆü
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢ÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥Î¥¢¤¯¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¥Î¥¢¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÊÆü¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Î¥¢¤¯¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥Î¥¢¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë1¿Í»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤À¥Î¥¢¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥¢¤¯¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Í～´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ç¥«¥×ー¤Î¥Î¥¢¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Î¥¢¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¾ð°î¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥Î¥¢¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
