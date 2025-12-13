¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¡Ö¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¡×¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡ÈÇ¯¼ý¥Ð¥ì¡É¤¹¤ë!? Á°¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¡ÖÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¡×¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ê¤É¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¡Ö¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¡×¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡ÈÇ¯¼ý¥Ð¥ì¡É¤¹¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤Áí³Û¤¬1¥ö·îÅö¤¿¤ê¤Î¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤ÎÁë¸ý¤Ç°ìÅÙÁ´³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¸å¤«¤é»Ùµë¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡Ö¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¡×¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁë¸ýÉéÃ´¤ò¾å¸Â³Û¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½ÀÁ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´³Û¤ò°ì»þÅª¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¿ÇÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ÂÅÙ³Û¤ÎÄ¶²áÊ¬¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ØÂ¦¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î´µ¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼õÉÕ»öÌ³¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤ÊÇ¯¼ý¤¬¥Ð¥ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤Æ70ºÐÌ¤Ëþ¤Ï4ÃÊ³¬¡¢70～74ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë3ÃÊ³¬¤ÎÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¶èÊ¬¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸å¤Û¤É²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡×¤ä¡Ö¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¡×¡¢¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤Ç¤âÇ¯¼ý¤¬¥Ð¥ì¤ë¡©
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤È¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÇ¯¼ý¤¬¥Ð¥ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¦»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°ÕµºÜ»ö¹à¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤Ç¤Ï¡¢·ôÌÌ¤ËÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤è¤ê¤â¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×¤ÈÇ¯¼ý¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡© Ç¯¼ý¶èÊ¬¤´¤È¤Î¾å¸Â³Û¤ò²òÀâ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë¡¢70ºÐÌ¤Ëþ¤Î¶èÊ¬¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¶èÊ¬¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø ¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¿ÞÉ½2
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø ¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤Ë¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õÉÕ»öÌ³°Ê³°¤Ø¤ÎÇ¯¼ý¥Ð¥ì¤òËÉ¤®¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¿ÞÉ½2¤ÎÇ¯¼ý156Ëü～Ìó370Ëü±ß°Ê²¼¤Î¶èÊ¬¤Î³°Íè¡Ê¸Ä¿Í¤´¤È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¹ç»»14Ëü4000±ß¤Î¾å¸Â³Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤Ï°åÎÅµ¡´ØÂ¦¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇ¯¼ý¤¬¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õÉÕ»öÌ³¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤È¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤«¤éÇ¯¼ý¤¬¥Ð¥ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤è¤ê¤â¸ÂÅÙ³Û¾ðÊó¤¬¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¯¼ý¥Ð¥ì¤òËÉ¤®¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ¤¬°ÂÁ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑ¡Ê¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡ÊÊ¿À®30Ç¯8·î¿ÇÎÅÊ¬¤«¤é¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー