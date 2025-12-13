¡ÖIoT¡ßÀ¸À®AI¡×¤Ç¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¡Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥³¥à¤¬ÉÁ¤¯¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¡É
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥³¥à ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Î¶ÌÀî·û¡Ê¤¿¤Þ¤¬¤ï¡¦¤±¤ó)¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎIoT¤ÈAI¤òÍ»¹ç¤·¤¿DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÀî·û¤µ¤ó¤Ï1976Ç¯¡¦ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³Ø·ÏÂç³Ø±¡¡¦µ¡³£¾ðÊó¹©³Ø²Ê¤ò½¤Î»¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç³Ø¤ÇMBA¡Ê·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡Ë¤ª¤è¤ÓMSE¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹©³Ø½¤»Î¡Ë¤ò½¤Î»¡£ÆüËÜIBM´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£AWSÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òµ»½ÑÅý³ç¤È¤·¤Æ¸£°ú¡£2014Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥³¥à¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖSORACOM Air¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§
¥½¥é¥³¥à¤Ï¡¢IoT¡ÊInternet of Things¡§¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSORACOM¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥â¥Î¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÀìÌçÅª¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿IoTµ»½Ñ¤ò¡¢Âç´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿·µ¬»ö¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬IoT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÌÀî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥é¥³¥à¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ö¶È¤¬IoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSORACOM¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖSORACOM IoT SIM¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSIM¥«¡¼¥É¡Ê¾®·¿¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¡Ë¤ò¼Ö¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ê¤É¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖSORACOM¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤ÏÄÌ¿®¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê ¡È¥â¥Î¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥â¥Î¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄÌ¿®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥Î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥½¥é¥³¥à¡×Î©¤Á¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¶ÌÀî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¯¶È¤·¤¿2014Ç¯Åö»þ¤ÏIoT¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥é¥³¥à¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÁÏ¶È¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎAWS»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¡Ö¼Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¤ËÁ÷¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡È¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥½¥é¥³¥àÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¥½¥é¥³¥à¤Î·ÀÌó¿ô¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç800Ëü²óÀþ¤òÄ¶¤¨¡¢3Ëü°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢1,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡IoT¤ÈAI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®
¶ÌÀî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢IoT¤ÈAI¤ÎÍ»¹ç¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇAI¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²èÁü¤ä²»À¼¡¢Æ°²è¤Þ¤Ç¾ðÊó½èÍý¡¦ÌäÂê²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëAI¡×¤¬¼ÂÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IoT¤¬½¸¤á¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¡¦À©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢IoT¤ÈAI¤ÎÏ¢·È¤¬²ò·èºö¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ë±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥½¥é¥³¥à¤Ï¥¯¥é¥¦¥É·¿¥«¥á¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥½¥é¥«¥á¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Wi-Fi´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSORACOM Flux¡Ê¥½¥é¥³¥à ¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Web¾å¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ÈÁÒ¸ËÆâ¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤â¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é±ÇÁü¤ËAIÊ¬ÀÏ¤ò´ÊÃ±¤Ë»î¤»¤ë¡Ö¥½¥é¥«¥áAI¡×¤âÄó¶¡¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖÄã¥³¥¹¥È¤«¤Äµ»½Ñ¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢IoT¤ÈÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤äIoT¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤È¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤Î¸½¾ì¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¡Ö¥½¥é¥³¥à¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤é²ò·è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¶ÌÀî¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥½¥é¥³¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¶ÌÀî·û¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
