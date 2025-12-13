1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¡Èº£¥«¥Î¡ÉÌò¤ÇËÌ¹áÆá¤¬½Ð±é¡ª
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡£
¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£
¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡½¡½·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
½é²óÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¡£ÃÝÆâ¡õ°æ¾å¤È¶¦¤Ëµ¿ÏÇ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ëÀ¥¸Í¹¯»Ë¡õÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤¦·Ù»¡¥¥ã¥¹¥È¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡õ¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëËÜºî¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡ß°æ¾å¿¿±ûSP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡£¡ÈØá°Í·¿ÇÐÍ¥¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤âÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ¹áÆá¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤Î¡Èº£¥«¥Î¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡ËÌ¹áÆá¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½ß°ì¤ÈÆ±À³Ãæ¤Î¡Èº£¥«¥Î¡É¤Ë
¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2017¡Á2021Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ä¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø½Õ²èÀèÀ¸¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ê¿·¶ÃÏ¤ò³«¤Àä»¿¤µ¤ì¤¿ËÌ¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª¡Ê마물¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÇDVÉÔÎÑÉ×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëºÊ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ê¥è¤ò¹¥±é¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÌ¤¬ËÜºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ß°ì¤ÈÆ±À³Ãæ¤Î´Ç¸î»Õ¡¦º£°æÇîÈþ¡£¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤Ç¡¢½ß°ì¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½ß°ì¤ÏÇîÈþ¤ò°¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê½ß°ì¤Îº³ºÙ¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤òÇîÈþ¤â»¡ÃÎ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¡¢¼Â¤Ï¡È½ß°ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¡É¤âÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Í½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ¤«¤é¹¤¬¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÇÈÌæ¡£23Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢²áµî¤È¸½ºß¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤äÈëÌ©¤¬Á¡ºÙ¤Ë¸òºø¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤È¾×·â¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£