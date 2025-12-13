木村隆寛「歯磨き粉選びは“タイプによってまったく違う”」 イチオシ商品を徹底解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「歯の着色や歯周病、虫歯、子供用、部門別にオススメの歯磨き粉についてご紹介します！」と題した動画で、木村隆寛さん（歯科医）が様々な種類の歯磨き粉について詳細に語った。木村さんは、都内のクリニック5院を統括する歯科医師であり、自院で実際に患者から質問される内容やネットで話題になっているキーワードについても積極的に解説している。
今回の動画では、「結局どの歯磨き粉を選べばいいのか分からない」という患者の悩みに答えるかたちで、クリニック内で販売している複数の歯磨き粉を部門ごとにピックアップ。さらに、衛生士12人へのアンケートを集計し、歯周病・虫歯・美白・キッズ用の各カテゴリーでの“1位”を発表した。
歯周病部門では『コンクールリペリオ』が1位に。「歯茎のコラーゲン繊維を増やしてくれる効果があるので、歯茎が引き締まる感じがしています」とその理由を語り、さらに「特にブヨブヨしている患者さんや、炎症が強い方には、グニグニと塗りこんでマッサージするのがオススメ」と使用法も解説。一方、インプラント治療中の場合は「フッ素で腐食しやすいので、フッ素なしタイプを選んでいる」と、注意点もプラスした。
虫歯予防部門では、『コンクール』や『チェックアップ』が上位にランクイン。特に『ルシェロホワイトプレミアム』について「着色除去パワーが本当にすごい。知覚過敏を抑える成分も入っているので、染みる心配もほぼない」と高評価を下し、「フッ素濃度も日本最高レベルの1450ppm。『めちゃくちゃ気になりますね』」と自身も注目。
美白系では、『オーラルケア社のアパガードリナメル』を推奨。「歯面の傷の修復作用があるハイドロキシアパタイト入りで、着色を落としてつきにくくする効果がある」と解説し、「ホワイトニング後や、コーヒー・紅茶好きの患者さんにはピッタリ」との見解を示した。
キッズ部門は『チェックアップ』が1位。「子供はまず虫歯リスクが重要なので、フッ素濃度が高めなのがポイント。ただし大人よりはやや低めで調整されている」として、安心して使えると述べている。
「なかなかその患者さん、患者さんによってね、タイプが違うから、一概に選べなくて」と、歯磨き粉選びに“最強”はないとしつつ、「気に入ったやつ買うのもいいし、歯科衛生士さんに相談してもいい」と柔軟な選択を提案。最後は「まんねり防止にもなるし、歯磨き粉で気分変えるのもアリ」と締め、動画らしい親しみやすさを見せて締めくくった。
