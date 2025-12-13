奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たした元迷惑系ユーチューバー、動画配信業へずまりゅう氏（34）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。地方議員冬のボーナスを公開した。

「【ご報告】地方議員冬のボーナスを公開します」と書き出し、明細を公開。「12月期末手当支給明細」

には支給額「855，558円」所得税「331，939円」差引支給額「523，619」となっていた。

続けて「奈良市会議員は任期が8月からなので今回はこちらの金額ですが通常であれば142万円も支給されるとのことでした。今まで以上に緊張感が増しましたし奈良の為に改めて全力で頑張ろうと思いました」とポスト。別の投稿で「所得税は自分が会社を経営しているのでそれに合わせて引かれています。市議会だけの議員はここまで引かれません」と補足した。

この投稿に対し「金額に見合った仕事をすれば 日本国民は文句はない」「これだけもらえるなら俺も政治家目指そうかなー。仕事見つからんし。参考になります！」「所得税30万も引かれるんですか！？悔しいですね」「公開するとは凄いです。これからの活躍を期待してます。身体壊さないように頑張って下さい」などと書き込まれていた。