大谷の要望から誕生の特別モデルをワコールが発売

株式会社ワコールは12日、コンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」より、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手用に開発された肘用サポーター「CW-X Arm Brace」をプロ野球選手およびメジャーリーガー限定で発売すると発表した。2026年2月2日より専用ウェブストアにて展開予定。

開発は「肘の内側を守り、調節機能を備えたサポーターを作ってほしい」という大谷のリクエストがきっかけとなった。大谷は2023年に2度目のトミー・ジョン手術を経験。術後の投球、打撃時のサポートとなる新たなアームサポーターを探していたという。

「CW-X」は試作・検証を重ね、2025年3月後半にベースモデルを提供。大谷は2025年シーズンから実戦で着用し、「同じ悩みを抱える選手にも役立てたい」と提案。商品化が決定した。CW-Xが長年培ってきた独自のテーピング原理と、大谷のフィードバックを融合させた特別モデルだという。

伸展度合いをミリ単位で調整できる独自のワイヤー構造が肘の可動域を制御。投球動作をサポートする仕様となっている。手首はリストテープで固定し、腕口に滑り止めシリコンを搭載することでズレにくい設計である点も特徴とされる。

販売は当面プロ野球選手、およびメジャーリーガーを対象に販売開始となる。異例の発表となり、大谷は「今シーズン、投手として復帰するにあたり、コンディショニングやパフォーマンス向上のために様々な工夫を重ねてきました。この CW-X Arm Braceもその一つで、現場で感じたことをCW-Xチームに伝えながら試作や調整を続けてきました。マウンドに立つときに“安心して投球に向き合える”と感じられるアイテムです。今後も必要とする選手の力になればうれしいです」と同社を通じてコメントしている。



（THE ANSWER編集部）