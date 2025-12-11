Î©ÂÎ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²÷Å¬¡ª¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆù¸ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥¢
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Î©ÂÎÆù¸ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÂÎ¤Ë±è¤¦ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ç»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¡¢¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉÛÄ¥¤ê¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡Ö150-SNC138BK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×¡¢¡Ö150-SNC138GY(¥°¥ì¡¼)¡×¡¢¡Ö150-SNC138NV(¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÎ©ÂÎ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
ºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÆù¸ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡É¤·¤¿²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¹Å¤á¤ÇÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥ó¤¬ÂÎ°µ¤òÊ¬»¶¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÈè¤ì¤ò¤¿¤á¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Æü¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¹ø³Ý¤±¤¿¤¤»þ¤â¡¢Íê¤ì¤ëºÂ¤ê¿´ÃÏ¤À¡£
¢£¼«Á³¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ØÆ³¤¯ÇØ¤â¤¿¤ì
ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÏÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦·Á¾õ¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡£ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊºßÂð¶ÐÌ³¤ä¡¢Á°·¹»ÑÀª¤¬Â³¤¯ºî¶È´Ä¶¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£ËèÆü¤Î¡ÈºÂ¤ë»þ´Ö¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´ò¤·¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÂÌÌ
ºÂÌÌ±ü¹Ô¤Ï41.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ä¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Îºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£ÉýÌó47cm¤Ç°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ³Ê¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥Ç¥¹¥¯²¼¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢Éô²°¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¤æ¤é¤æ¤é¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¡ÈÈ´¤±¡É¤òºî¤ë
½¸Ãæ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÂÎ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤³¤ï¤Ð¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥í¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤Æ¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ÈµÙ¤à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¡Ç½¤À¡£
¢£¤µ¤é¤Ã¤È¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À¸ÃÏ
Ä¥ÃÏ¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤â¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉÛÄ¥¤ê¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡Ö150-SNC138BK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê
¢£ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÎ©ÂÎ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
ºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÆù¸ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡É¤·¤¿²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¹Å¤á¤ÇÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥ó¤¬ÂÎ°µ¤òÊ¬»¶¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÈè¤ì¤ò¤¿¤á¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Æü¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¹ø³Ý¤±¤¿¤¤»þ¤â¡¢Íê¤ì¤ëºÂ¤ê¿´ÃÏ¤À¡£
¢£¼«Á³¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ØÆ³¤¯ÇØ¤â¤¿¤ì
ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÏÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦·Á¾õ¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡£ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊºßÂð¶ÐÌ³¤ä¡¢Á°·¹»ÑÀª¤¬Â³¤¯ºî¶È´Ä¶¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£ËèÆü¤Î¡ÈºÂ¤ë»þ´Ö¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´ò¤·¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÂÌÌ
ºÂÌÌ±ü¹Ô¤Ï41.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ä¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Îºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£ÉýÌó47cm¤Ç°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ³Ê¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥Ç¥¹¥¯²¼¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢Éô²°¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¤æ¤é¤æ¤é¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¡ÈÈ´¤±¡É¤òºî¤ë
½¸Ãæ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÂÎ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤³¤ï¤Ð¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥í¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤Æ¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ÈµÙ¤à¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¡Ç½¤À¡£
¢£¤µ¤é¤Ã¤È¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À¸ÃÏ
Ä¥ÃÏ¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤Ã¤Æ¤â¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉÛÄ¥¤ê¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¡Ö150-SNC138BK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×Âè2ÃÆ¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¡×¤Ë¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¡ª¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼µ¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ªÀ¤³¦Îß·×2.7²¯DL¤ÎÌ¾ºî¥²¡¼¥à¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤Îµí¤¹¤ÆéÉü³è¡ª¡Öµí¤¹¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¦Âè3ÃÆ¤Ï4ËçÆù¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÊüÂê