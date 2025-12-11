この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「『イライラしてきた』は嫉妬の表れか」ドラマ『良いこと悪いこと』考察、東雲が猿橋園子を操る恐ろしい計画とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 東雲は猿橋園子を愛している！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いこと悪いこと』において、猿橋園子（新木優子）が同窓会に現れた理由を考察し、一見無関係に見える園子が、実は東雲晴香（深川麻衣）によって意図的に事件に引き込まれている可能性を指摘した。



動画ではまず、一連の事件の核心が、過去にいじめを受けていた瀬戸紫苑という人物にあるとしながらも、なぜ紫苑とは面識のないはずの園子が事件に関わることになったのか、という疑問を提示。その上で考察者は、東雲が園子を事件に巻き込むために周到に誘導していると主張する。



その根拠の一つとして、東雲が園子に放った「毎度、毎度、階段出勤、お疲れ様です」というセリフを挙げる。これは、園子が過去のいじめが原因でエレベーターに乗れないトラウマを抱えていることを、東雲が知っているからこその発言ではないかと分析した。さらに、キング（高木将、間宮祥太朗）が描いた夢の絵を見て、園子に「これは夢の絵になぞらえた見立て殺人だ」と気づかせたのも東雲であり、これも園子を事件調査に深く関わらせるための策略だったと指摘する。



また、卒業アルバムの顔写真を黒塗りにしたのも東雲本人ではないかと推測。その目的は、キングにかつてのいじめを思い出させ、事件の真相に近づかせるためだったという。しかし、キングが思い出したのは瀬戸紫苑ではなく、同じくいじめの対象だった猿橋園子だった。考察者は、東雲があえて「猿橋園子をいじめていた6人」と思わせるよう黒塗りを行い、園子が事件から逃れられない状況を作り出したのではないかと語った。



これらの考察から、東雲は事件の真相を暴くため、記者である園子の力を必要とし、彼女にしか届かない予告状を送って同窓会へとおびき寄せたと結論づけた。動画の最後では、園子に対する東雲の言動には「単なる同僚や友人というのを超えたような感情がある」とも触れ、その複雑な関係性が今後の物語の鍵を握る可能性を示唆している。