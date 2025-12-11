²¦¼Ô¼¯Åç¤ÎFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÍîÁª¡Ä²áµîºÇÂ¿¥¢¥·¥¹¥È²¦¤â³°¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÁª¹Í¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡Öº£µ¨¤«¤éÈó¸øÉ½¡×¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇJ1¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î9Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬Áª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥·¥¹¥È½¸·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2018Ç¯°Ê¹ß²áµîºÇÂ¿¤Î15¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤º¡¢ÇÈÍð¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢J1¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì(¤¦¤Á37»î¹çÀèÈ¯)¤·¡¢10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç¼¯Åç¤Î9Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î½Ð¸ý¤Ë¤Ê¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÆÀÅÀ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢¡È¼¯Åç¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¯¡¢MVP¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ÎGKÁáÀîÍ§´ð¤ÈDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÎFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î3Áª¼ê¤Î¤ß¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÆþ¤ê¡£¾¯¿ôÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼çÎÏDF¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ä¡¢·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤¬Î®Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ÎÍîÁª¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢CÂçºå¤Ç7¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï½ªÈ×¤Î6»î¹ç¤òÉ¨¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö15¥¢¥·¥¹¥È¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¥¢¥·¥¹¥È½¸·×³«»Ï¸å»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£Áª½ÐÂÐ¾Ý¤Î¡ÖJ1¥ê¡¼¥°19»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¡×¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢°Õ³°¤ÊÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª¹Í¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÀÉ¼¿ô¾å°Ì¤«¤éDF1¿Í¡¢MF1¿Í¡¢FW1¿Í¡¢±¦¥µ¥¤¥É1¿Í¡¢º¸¥µ¥¤¥É1¿Í¤òÁª½Ð¡£GK¤ò´Þ¤á¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î6¿Í¤ÏÁª¹Í°Ñ°÷¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£µ¨¤«¤éÈó¸øÉ½¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û
GKÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç) ½é
DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(¼¯Åç) ½é
DF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð) ½é
DF¹ÓÌÚÈ»¿Í(¹Åç) ½é
MF¾®Àô²ÂÊæ(Çð) ½é
MF°ð³À¾Í(Ì¾¸Å²°) 2
MFÅÄÃæÁï(¹Åç) ½é
FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(¼¯Åç) ½é
FWÁêÇÏÍ¦µª(Ä®ÅÄ) ½é
FW°ËÆ£Ã£ºÈ(ÀîºêF) ½é
FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(µþÅÔ) ½é
