グーグルは、スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」にAIを活用したジェスチャー機能を追加した。片手での操作性を高める「ダブルピンチ」などの操作が利用できるようになる。

新たに追加されたジェスチャーは、片手で操作できる「ダブルピンチ」と「手首をひねる」の2種類。ダブルピンチは、装着している腕の親指と人差し指を2回タップして合わせる動作で認識する。「手首をひねる」は、手首を素早く外側に回し、続けて内側に戻す動きが対象となる。

これらを使うことで、ディスプレイに触れることなくさまざまな操作が可能になる。たとえば、通知のスクロールや削除、アラームのスヌーズ、タイマーやストップウォッチの管理に対応するほか、音楽の一時停止や着信時の応答／終了も片手のみで行える。

また、ダブルピンチが使用できる場面では、画面上にヒントが表示される。Pixel Watch 4では、手をあげてAIアシスタント「Gemini」と会話する機能も提供されており、今回のアップデートにより片手での操作性がさらに広がった形となる。