豪華メンバーでゴルフを楽しむ″霊長類最強″の吉田沙保里、ラウンドの結果を振り返り「置いてかれた」
日本女子レスリングの吉田沙保里が自身のInstagramを更新し、「先日初メンバーでゴルフ」と報告。続けて「克さん、マー君、舞子ちゃん」と、読売ジャイアンツの田中将大、元女子バレー日本代表の狩野舞子、阪神の一軍バッテリーコーチの野村克則とのラウンドを楽しんだ様子を伝え、「まぁー皆さん飛距離が凄くて私だけ置いてかれていました…」と、豪華なメンバーとの交流を振り返った。
この投稿にファンからは「めちゃめちゃ豪華なメンバーですね〜」「メンバーがめっちゃ豪華ですね」「帽子被った方がいいですよ！」といった反応が寄せられ、豪華なメンバーに驚く声が集まった。
吉田沙保里は女子レスリングの個人で世界大会16連覇を達成し、「霊長類最強女子」として知られている。
