この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

スマホ画面内のQRも一発！メールに届いたQRコードでLINE友達を簡単追加する方法 | LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「スマホ画面内のQRも一発！メールに届いたQRコードでLINE友だちを簡単追加する方法」と題した最新動画で、LINE専門家のひらい先生が登場。動画内では、メールなどで受け取ったQRコードを使い、スマホのみでLINEの友だち登録をスムーズに行う操作方法を詳しく解説した。



ひらい先生はまず、「この画面の全体が画像として保存されたという形になります」と説明し、メールやウェブページ上のQRコード部分をスマートフォンでスクリーンショットして保存する手順を紹介。「これが完了した後に、何をするのかというと、LINEのアプリを開いていただきます」と続け、LINEアプリのホーム画面から友だち追加操作に進む方法も丁寧に説明した。



具体的には、ホーム画面右上の「人型のプラスマーク」をタップし、表示された「QRコード」を選択する流れ。その後、カメラが起動した段階で右下の写真アイコンをタップすると、「スマートフォンに保存された写真の一覧が出てくる」とポイントを押さえた。続けて、「そこから、こちらの先ほどスクリーンショットで保存した画像が出てくると思います。これをタップしていただくと、友だち追加できる」と、一連の流れを実際のスマホ操作を交えて解説した。



締めくくりにひらい先生は、「今ちょっと友だち追加していただいて...」とコメントし、誰でも簡単にLINEの友だちを追加できる裏ワザとしてこの方法を勧めた。LINE初心者はもちろん、QRコード付きメールを受け取る機会の多いユーザーにも、試す価値ありの実用的なテクニックとなりそうだ。