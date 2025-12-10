2026年1月8日より読売テレビ・日本テレビ系で放送される、勝地涼と瀧本美織のW主演ドラマ『身代金は誘拐です』の追加キャストとして、真飛聖、佐津川愛美、磯山さやか、川西賢志郎、和田雅成、畠桜子、瀬戸さおり、四谷真佑の出演が発表された。

本作は、2025年1月期に放送された『私の知らない私』（読売テレビ・日本テレビ系）の制作チームによる完全オリジナルの考察ミステリー。物語のテーマとなるのは、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られること。自ら犯す罪と葛藤しながらも、愛する我が子のため、追い詰められながら、犯人の正体へと迫っていく。勝地と瀧本のほか、浅香航大、酒向芳、桐山照史、泉谷星奈らが脇を固める。

真飛は神奈川県警の女性刑事で、武尊の元上司・辰巳夏子役、佐津川はある事件を追うフリーランスの記者・亀井湊役、磯山は有馬の妻で、息子・蒼空の誘拐事件に巻き込まれてしまう有馬絵里香役、川西は鶴原航一郎役、和田は神奈川県警の刑事で、辰巳の部下・卯野涼太役、畠は武道家で正義感溢れる鷲尾家の長女・鷲尾優香役、瀬戸は鶴原の妻・鶴原京子役、OCTPATHの四谷は神奈川県警の刑事で、のちに武尊の誘拐事件を担当する雛形優斗役をそれぞれ演じる。

元宝塚歌劇団花組トップスターで知られる真飛は「昔からサスペンスをずっと見て育った私は、無類のサスペンス好きでして、この枠のドラマ、いつもいつも拝見しておりました。いつか出たい！ と本当に思っていたので、気持ちが届いたのでしょうか！ 今回の出演、心から嬉しく思っています」と、喜びの気持ちを語った。

映画で数々の賞にノミネートされてきた佐津川は「事件を追う中で少しずつ変化していく湊の心の動きを、スタッフ・キャストの皆さまと共に大切に積み重ねていきたいです」とコメント。川西は「ドラマ自体はシリアスですが、現場では勝地さんがなごやかにコミュニケーションを取ってくださり、瀧本さんも柔らかい雰囲気を持ち込んでくださり、星奈ちゃんはとにかく可愛いです」と撮影現場の様子について語った。

【コメント】・真飛聖（辰巳夏子役）

勝地さん演じる武尊の元上司、神奈川県警の女刑事・辰巳夏子役を演じさせていただきます真飛聖です。昔からサスペンスをずっと見て育った私は、無類のサスペンス好きでして、この枠のドラマ、いつもいつも拝見しておりました。いつか出たい！ と本当に思っていたので、気持ちが届いたのでしょうか！ 今回の出演、心から嬉しく思っています。私の役は、皆さんもイメージしやすいかもしれませんが、そうです、正義感の強い女でございます！ 私も、結末は知りません。ただ、台本を読み進めていく限り、とても面白く描かれていることは間違いありません！ですので、ぜひぜひ、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

・佐津川愛美（亀井湊役）

記者であり配信者でもある湊は、フリーランスとして一人で取材を続けています。正義感という強さ、世の中をよくしたいという思いの裏側にある彼女なりの“理由”を、丁寧に紐解きながら向き合いたいと思います。事件を追う中で少しずつ変化していく湊の心の動きを、スタッフ・キャストの皆さまと共に大切に積み重ねていきたいです。作品を通して、それぞれの登場人物たちの心の中を感じ取っていただけたら嬉しいです。

・磯山さやか（有馬絵里香役）

有馬絵里香役を演じさせていただきます、磯山さやかです。完全オリジナルストーリーなので、展開が読めない、緊張感あるシーンの連発です。愛する家族を守るため、色々な愛の形がある中で、愛が爆発してしまう絵里香を丁寧に演じていきたいと思います。誰もが怪しいので、真犯人は誰なのか?!見てくださる皆さんの考察、楽しみにしています！

・川西賢志郎（鶴原航一郎役）

ストーリーの全貌を知らないまま撮影が始まり、書き下ろしということもあって、一部出演者にも結末が伏せられている徹底ぶりで進んでおります。鷲尾家がどのように事件に巻き込まれていき、なぜ事件は複雑になっていってしまうのか。ドラマ自体はシリアスですが、現場では勝地さんがなごやかにコミュニケーションを取ってくださり、瀧本さんも柔らかい雰囲気を持ち込んでくださり、星奈ちゃんはとにかく可愛いです。スタッフさん含めて良いチームワークで、みなさんが驚く作品になるよう撮影を続けてまいります。

・和田雅成（卯野涼太役）

卯野涼太役の和田雅成と申します。考察ミステリー作品。自分達も現時点では犯人を知りません。張り巡らされた伏線や登場人物それぞれの思惑が交錯しているので、どれが真実なのか、、。おかげで良い緊張感の中、撮影に挑めております。刑事として、この事件を解決に導きたいと思っています。視聴者の皆様の"考察”が解決の手がかりです。是非、共に解決に導いてください。

（文＝リアルサウンド映画部）