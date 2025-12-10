４度目の実施となった今回は、過去１例しかない「２巡目」指名の活性化を目指し、獲得意思がない球団も、自球団選手の移籍のみを求めての参加が可能と明文化するなど、規定を一部変更した。しかし、２巡目での指名はゼロに終わった。

ＮＰＢの公式発表は「２巡目は実施されませんでした」。議長を務めた保科求己法規室長は、２巡目参加希望球団の有無や、参加球団はあったものの入札・指名の成立まで至らなかったなど、会議の内容については一切明らかにしなかった。しかし、結果的にゼロに終わったことに「望んではいなかった。検証が必要。改善すべきところはあるかもしれない」との見解を示した。

選手会側はＭＬＢの「ルール５ドラフト」のように、在籍年数や出場試合数などを基準に対象選手を決める方式を求めている。一方で１２球団側は、２巡目指名のハードルをやや下げたとはいえ、選手をリストアップする主導権は握ったまま。“飼い殺し”を避けて移籍市場の拡大を求める選手会と、選手の保有・育成は将来への投資と位置づける１２球団のスタンスは大きく異なるだけに、最適解は簡単に見つかりそうにない。