《お前のことは絶対に特定することにした。どんな手を使っても必ずに。》

12月7日、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気がXを更新。そんな投稿をして注目が集まっている。

「岩井さんは、以前、Xにポストした、複数の穴が開いた青字のニットの下に、赤いロンTを合わせた“ミャクミャク”風のコーディネートを、あるユーザーに《キモい服 いかにも岩井らしいな》とリポストされたことに腹を立てているようで、ユーザーのポストを引用し、冒頭の投稿をしました。岩井さんのポストは8日現時点で、1700万回を超えるインプレッションを記録。反響の大きさに驚いたのか、ユーザーは元ポストを消してしまったようです」（芸能記者）

岩井のポストに対して、X上では《逃げたら勝ちの時代は終わり》と応援する声が出た一方で、

《このレベルで特定しかけるとなると、今後1000人レベルで特定しなければならなくなりそうで目が離せません》

《ダサい服ぐらいで、開示請求通るわけないだろ笑 岩井さんも絶対ネタで言ってるのに消すの流石にダサすぎるし、だったら言うなよ》

など、様々な意見が寄せられている。

「岩井さんがネタで言っている可能性は高そうですが、岩井さんはその後も、ユーザーが元ポストを消して『このポストは表示出来ません』となった状態の画面を貼り付け、《いや、もう遅い》とポスト。さらに、ユーザーがすべてのポストを非公開にしたプロフィール画面のスクショも貼り付け、《関係ない。もう決めている》と連投しました。この岩井さんの3連投に、ネタなのかガチなのか戸惑う人が続出しているほか、『芸能人への誹謗中傷をなくすためにも徹底的にやってほしい』といった声も多くあがっています」（同前）

ただ、そんな岩井も過去に自身の投稿が大炎上し、ポストを削除したこともある。芸能ジャーナリストが語る。

「岩井さんは2024年5月9日に、Xに『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）に出演した野呂佳代さんの画像を貼り付け、《野呂さんでかいなー。》と投稿。画像では、野呂さんの奥に土屋アンナさんが座っていたのですが、露骨に、野呂さんの体型をいじるポストに批判が殺到。大炎上しました。

岩井さんのポストに気づいた野呂さん自身は、《そおですか？？明日からまた食べるロケ行きますけどねw》と大人の返しを見せましたが、これに対しても岩井さんは《見つかった！食べるロケじゃないロケも食べてるからなぁ》と返答。悪びれるどころか、野呂さんへの気遣いもない返しに、《時代錯誤の体型いじり》《くそおもんなびっくりした。よく芸人やれてんなー》など、非難の声が相次ぎました。このときの岩井さんはポストを削除しているだけに、ユーザーに対して言い放った《いや、もう遅い》がブーメランなのではないかと思う人もいるようです。

ただ、“キモい服”と投稿した人はしっかりと謝るべきだったでしょう。近年では、開示請求のハードルが徐々に低くなり、ネット上で誹謗中傷された場合に“反撃”できるようになってきました。顔が見えないコミュニケーションだけに、誤解を生みやすいのは事実。突然“キモい”という言葉を使ってはならないのは当然です」

ネタなのかガチなのか。はたして、岩井の投稿の真意はいかに。