KISS OF LIFEが12月16日に開催する日本デビューツアー『KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]』最終公演が、CS放送のGAORA SPORTSにて生中継される。

本ツアーは、日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』を携え、12月10日から福岡、大阪、東京の3都市にて開催。メンバーのジュリーは「“今まで見たライブの中でKISS OF LIFEのコンサートが一番楽しかった”と感じてもらえるように一生懸命準備しています！楽しみに待っていてください！」とライブへの意気込みを語っている。

＜KISS OF LIFE インタビュー＞

■『TOKYO MISSION START』に収録 日本デビュー曲『Lucky』について

ナッティ：“幸運は常に身近にある”ということを伝えている曲です。パフォーマンスは、指で“L”をつくるすごくキャッチ-な振りになっています！ベル：誰でもマネしやすい振りなので、『Lucky』を聞きながら、一緒に踊ってもらえると嬉しいです！

■日本ツアーへの意気込みについて

ベル：日本公演のためだけに準備した特別なステージを準備しています！ナッティ：私たちは海外でもパフォーマンスをしてきたので、今までの経験を活かしたパフォーマンスをしたいと思います。私たちもライブを楽しみたいと思います！ハヌル：KISS OF LIFEには“ガールクラッシュ”（かっこいい女性）の印象があると思うのですが、かわいい部分もお見せ出来たらと思っているので注目してくださいジュリー：“今まで見たライブの中でKISS OF LIFEのコンサートが一番楽しかった”と感じてもらえるように一生懸命準備しています！楽しみに待っていてください！

■日本で楽しみにしていること

ハヌル：前回大阪に来た時に少し関西弁を披露したのですが、今回も関西弁や日本語を勉強して行きたいです！好きな関西弁は『なんでやねん！』ジュリー：お寿司が大好きなのですが、日本でお寿司をまだ食べたことがないので、今回は食べたいです！ナッティ：ディズニーランド！ずっと行ってみたいと思っているので、時間があれば行きたいですねベル：温泉に行きたいです。カピバラと一緒に入れる温泉を映像で見たことがあって…すごく可愛かったのでぜひ行ってみたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）