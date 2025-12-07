Æü¸þºä46¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¢Ì¾»ú¡ÈÀµ¸»»Ê¡É¤Î¥ë¡¼¥Ä¸ì¤ë¡ÖÉã¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ê18ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë´Á»ú¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Æü¸þºä46¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤¬¡ÖÀäÂÐ¡¢°Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ÀèÁÄ¡×¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ¾»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Àµ¸»»Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉã¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾»ú¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤«Ãæ¹ñ¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥ä¤Ï¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤Êý¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
