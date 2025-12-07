YouTubeチャンネル「toka - 暮らしの記録-」で、日々を丁寧に過ごす様子をVlogに投稿しているtokaさん（現在20代）。「暮らしながら整える」という考えにシフトして無理なく片付けているそう。そこで今回は、tokaさんが実践しているアイデアについて紹介します。

※ この記事は『20代を心ゆたかに過ごすための習慣』（ナツメ社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】見せる収納に便利なアイテム

​暮らしながら整える

生活が続く限り、片付けと掃除に終わりはありません。ピカピカに掃除したあとでも、食事をすれば洗い物が発生するし、生活感は気を抜くとすぐに出てしまうものです。

だからこそ、「暮らしながら整える」という方向に考え方をシフトして、無理なく続けられる片付けを心がけるようにしています。

私なりの整え方の3か条は、以下のとおりです。

ものを散らかさないようにするために、住所を決めましょう、というのはよく耳にしますよね。もちろん、部屋をきれいに保つうえで、それはとても大切なことです。

それでもふと気がつくと、住所不明のアイテムがどうしても出てきてしまうんですよね…。迷子のアイテムをそのままにしていると、どこになにを置いたか忘れてしまったり、気がつくといろいろなものが部屋のあちこちに点在したりして、散らかっているように見えてしまいます。

そんなときにおすすめなのが、カゴを使うこと。カゴは、パパッと収納できる＆かわいく見せられる魔法のアイテムです。

住所が決まっていないものは、いったんカゴの中に全部入れるようにしています。そうすると、「あれがない！」となったときでも、カゴを見れば大体のものは見つかります。

そして、時間に余裕ができたときに、カゴの中を整理して、どこになにを収納するか、住所を決めてあげれば任務完了です。

2：出したところで作業する

道具類はできるだけもち歩かず、出した場所で作業することを心がけています。たとえばハンドシュレッダーはゴミ箱にいちばん近い棚に収納し、ハサミを使うときは文具の収納スペースの傍で使って、終わったらすぐに片付けます。

また、住所を決めているはずなのに、すぐどこかに行ってしまうものがある場合は、アイテムを使用する場面を想像して、収納場所を改めて考えてみましょう。

収納するまでに段階が多すぎると片付けをあと回しにしてしまう原因にもなるので、定期的に見直して、いちばん使いやすいと思える場所に置くようにします。

3：掃除は気がついたときにササッと

汚れが目についたときにササッと掃除をする癖をつけると、きれいな状態を保ちやすくなります。

たとえば、洗面台の近くに鏡用のクロスをかけておいたり、テレビ台のホコリが気になったときにすぐふけるように、手に届く場所にダスターを置いておいたり。そうすることで、気になったタイミングですぐに掃除ができるようになります。

このように、暮らしながら整えることを意識していくうちに、きれいな状態を保てる時間が長くなってきました。

それに加えて、定期的にお掃除DAYを設けるようにしています。予定のない休日にきれいにしたい場所をまとめたToDoリストをつくって掃除をしていくと達成感があり、部屋中ピッカピカになってとても気持ちがいいんです。

きれいになった部屋でお茶会を楽しむのが、お掃除の後のご褒美です。これからも、完璧を求めすぎず、暮らしながら整える片付けを心がけたいです。