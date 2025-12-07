この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「良いこと悪いこと」最終回の鍵は遊戯王にあり？意外すぎる共通点と驚きの伏線を考察

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 遊戯王と驚くほどの共通点！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ内に登場した「遊戯王カード」が、物語の登場人物や今後の展開を暗示する重要なモチーフである可能性を考察した。



動画ではまず、ドラマ第3話の回想シーンで登場した3枚の遊戯王カード「オシリスの天空竜」「オベリスクの巨神兵」「ラーの翼神竜」と、主要人物3人の関係性について指摘。それぞれのカードの持ち主が、人気漫画『遊戯王』のキャラクター設定と驚くほど一致しているという。



赤のカード「オシリスの天空竜」を持っていたのは、キング（演：間宮祥太朗）。『遊戯王』では主人公・武藤遊戯がこのカードを持ち、遊戯は古代エジプトの「ファラオ（王）」になぞらえられていることから、両者は「王」という点で共通する。青のカード「オベリスクの巨神兵」を持っていたターボー（演：森本慎太郎）は、『遊戯王』で遊戯のライバルである「会社社長」の海馬瀬人に対応。そして、黄色のカード「ラーの翼神竜」を持つカンタロー（演：工藤阿須加）は、『遊戯王』で「闇落ちし、二重人格的な側面を持つ」マリクというキャラクターに重なるという。



さらに、登場人物の名前にも共通点が見られる。ニコちゃん（演：松井玲奈）の彼氏でクラブオーナーだった人物の名前は「城之内勝也」。これは『遊戯王』の主要キャラクターで、遊戯の親友「城之内克也」と酷似している。作中の城之内は「最初は少し乱暴だったが、遊戯に助けられて改心し、友情が始まる」キャラクターであり、ドラマの人間関係を暗示している可能性がある。



また、『遊戯王』には「願いが叶う」と噂される「千年パズル」というアイテムが登場する。主人公の遊戯は「友達がほしい」と願いながらこのパズルを組み立てていたが、最後の1ピースを親友となる城之内から渡されて完成させる。この構図は、キング達6人組に後から加わった森くんを含めた7人の関係性や、ニコちゃんが遺した「薬物の証拠」という“最後のピース”とも重なりそうだ。



これらの考察から、「良いこと悪いこと」が『遊戯王』の物語構造をモチーフにしている可能性は非常に高く、単なる偶然とは考えにくい。ドラマの結末は、登場人物たちの魂の解放と未来への再生を描く物語になるのかもしれない。