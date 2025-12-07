Áá°ðÅÄ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡ª ¹ñ»Î´Ü¤Ë°µ´¬¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¡ÚÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÃË»Ò¡Û
¡¡7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âè78²óÃáÉãµÜ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤È¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¼º¥»¥Ã¥È0¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Áá°ðÅÄ¤È¡¢Á°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀì½¤Âç³Ø¤È¤Î½à·è¾¡¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ñ»Î´Ü¤Î°ìÀï¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë¾®Ìî½ÙÂÀ¤Èº´Æ£ÍÚÅÍ¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë¥íー¥¼¥ó¥Þー¥¯ÍÎ÷¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¿û¸¶·¼¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÁ°ÅÄÎ¿¸ã¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÇÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Î¶¯²½°éÀ®Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÀîÌîÂöËá¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÉÛÂæÀ»¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¾®Ìî¤äÁ°ÅÄ¡¢ÀîÌî¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¹ñ»Î´Ü¤ÏOH¤Ë²ÏÌî·½µ®¤ÈÌøÂô¶ÁÌÚ¡¢MB¤ËÁ°¸¶Ï¡¤ÈÌøÂô¶ÁÌÚ¡¢S¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÝ¾¾³¡É¢¡¢OP¤Ë¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¹©Æ£ÃÛ¡¢L¤ËÊ¡Ã«ÎÑÂÀÏ¯¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÀª¤¤ÉÕ¤¤¤¿¹ñ»Î´Ü¤¬5-1¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥µー¥Ö¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¹ñ»Î´Ü¤Ï¡¢12-6¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Þ¤Ç¤½¤Îº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤¸¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Áá°ðÅÄ¤Ï¾®Ìî¤Î¥µー¥Ö¤«¤é14-14¤ÎÆ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Áá°ðÅÄ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¤¬º´Æ£¤ËÂå¤¨¤ÆOHÆÁÎ±¹ªÂç¤ò¥¹¥¿ー¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¥¤Ã¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÁÎ±¤Î¥µー¥Ö¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥êー¥É¤·¤¿Áá°ðÅÄ¤ÏÃæÈ×¤â18-13¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ®¤ìÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç»ÊÎáÅã¤ÎÁ°ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤·¤¿Áá°ðÅÄ¤¬Âè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¡¢Áá°ðÅÄ¤Ï¥íー¥¼¥ó¤ËÂå¤¨¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎMBËãÌî·øÅÍ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ËãÌî¤Ï¸½ºß¡¢Â¼ó¤Î¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢ÅÓÃæ¤À¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¡¢Áá°ðÅÄ¤Ë°ìÊâ¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¹ñ»Î´Ü¤À¤¬¡¢²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¡¢Áá°ðÅÄ¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Áá°ðÅÄ¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÂè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂç³ØÃË»Ò1Éô¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Õµ¨¡¢½©µ¨Âç²ñ¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áá°ðÅÄ¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê11²óÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄ¤Ïº£Âç²ñ¤ò¼º¥»¥Ã¥È0¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÎMIP¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î¾®Ìî¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñ»Î´Ü¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Áá°ðÅÄÂç³Ø 3-0 ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø
Âè1¥»¥Ã¥È 25-20
Âè2¥»¥Ã¥È 25-18
Âè3¥»¥Ã¥È 25-20