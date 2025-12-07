ÎÓÁíÌ³Âç¿Ã »³·Á»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤È°Õ¸«¸ò´¹¡Ê»³·Á¡Ë
ÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¤¤ç¤¦»³·Á¸©ÆâÆþ¤ê¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î´ë¶È¤«¤éÃÏÊý¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎÓÁíÌ³Âç¿Ã »³·Á»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤È°Õ¸«¸ò´¹¡Ê»³·Á¡Ë
ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤È¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬2014Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬°ìÄê´ü´ÖÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤äÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»³·Á»Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î1Æü»þÅÀ¤Ç8¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¤¤ç¤¦¤Ï¡¢4¿Í¤¬°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Áí¹ç²½³Ø¥áー¥«ー¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Íý²Ê¤Î³Ø½¬»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤ÎÃæ¿È¤¬Ç»¤¤¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¼ø¶È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Î©¾ì¤«¤é¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¤¢¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬ÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢Êª²Á¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÃÏÊýºâÀ¯»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£