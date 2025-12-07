ILLIT¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤¬KBS2¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ
ILLIT¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤¬12·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÇ®¿´¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëILLIT¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊILLIT¡Ë
ILLIT¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëGLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½êÂ°¥ìー¥Ù¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÇ®¿´¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëILLIT¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ILLIT¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤«¤é°ìÅ¾¡¢É½¾ð±éµ»¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¥ê¥ó¥°¥Ñー¥È¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶ËÂç²½¡£¤³¤³¤ËÌÓ»å¤ÎË¹»Ò¡¢¥Öー¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÅß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤ë³Ú¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÆ¤ÓÌ¥ÎÏÅª¤Ê²»¿§¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÎÏ¶¯¤¯°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤¿¤Á¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Ï²»¸»¥Á¥ãー¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÆÃ¤ËILLIT¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏSpotify¡ÖTop Song Debut¡×ÊÆ¹ñ1°Ì¤È¥°¥íー¥Ð¥ë2°Ì¡Ê11·î28～30Æü½¸·×´ð½à¡Ë¡¢Billboard JAPANµÞ¾å¾º¥Á¥ãー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖHot Shot Songs¡×¤Ç1°Ì¡Ê11·î30ÆüÉÕ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡Ö¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ÏILLIT¤À¤±¤ÎÆÈÊâÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë²Î¤À¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬»É·ãÅª¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇILLIT¤Ï12·î6Æü¤ËMBC¡Ø¥·¥çー¡ª²»³ÚÃæ¿´¡Ù¡¢12·î7Æü¤ËSBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï12·î10Æü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡Ù¡¢12·î15ÆüTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¡¢12·î31Æü¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.25 ON SALE
SINGLE¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/