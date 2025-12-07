イラストレーター・ナガノによる人気作品『ちいかわ』の常設型コラボカフェ「ちいかわレストラン」（池袋）。11月27日より「討伐フェア」と題して限定フードメニューやグッズが展開される。完成度はいかほどか、現地に赴いて現物を確かめてきた。

『ちいかわ』の世界で報酬を得るための労働の一つとして「討伐」がある。このたびの討伐フェアでは、作中でちいかわたちが対峙してきたキャラクターやそのときの状況をユーモラスに再現したメニューが数多く展開される。

メニューの1つ「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」は、夜の森でちいかわがゾウと出会ったエピソードを再現した料理だ。

ゾウが「あ・く・む!!」と唱えると、ちいかわの視界は虹色のようなおぞましい景色となってしまう。その一夜からちいかわは悪夢に悩まされることとなりーー。

料理では呪文を唱えるゾウとともに、ちいかわの目にした景色がミートソースとホワイトソース、ターメリックライスで構成されたカラフルなドリアによって再現されている。

「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」で再現されているのはハチワレが討伐に挑んだエピソード。醤油的な液体を発射するキャラクターに出会ったハチワレは、師匠とあがめるラッコの「特に…狙うなら…／歯とはぐきの…」という指導を思い出す。

今回の料理でもキャラクターのはぐきが露出したオムライスや、キャラクターが放つ茶色の液体（和風デミグラスソース）とともに、ラッコがハチワレに助言するシーンも再現されている。

また料理に添えられたフォークにも注目。持ち手の先端には武器である「さすまた」を持つハチワレの特別仕様となっており、このフォークは11月27日よりカフェ併設のグッズショップなどで発売されている（料理とともに提供されたフォークは持ち帰り不可）。料理を食べる際には、まずはフォークで歯とはぐきの境目を一刺ししたい。

そのほかファンの間でさまざまな考察が飛び交うキャラクター「あのこ」をモチーフにした「ご機嫌なあのこのパンケーキ」、アプリ「ちいかわぽけっと」でもなじみ深い「虫（緑）討伐アイスデザート」といったメニューがそろうなか、一見すると討伐とは関係なさそうな「マロングラッセの森プレート」も用意されている。

原作でハチワレたちが訪れた、マロングラッセが落ちている不思議な森。マロングラッセの甘さに夢中になるちいかわたちであったが、うさぎは足を縛られ宙づりに、ちいかわ・ハチワレはとらばさみに足をとらえられ、何者かが仕掛けたであろう罠にかかってしまう。

そのまま日が暮れて途方に暮れるちいかわとハチワレであったが、ちいかわたちを助けたのは老婆のような見た目をしたキャラクター（以下、やまんば）。ちいかわたちは山奥にあるやまんばの家で「きのこの山」風のお菓子などを食べながら一夜を過ごすこととなるのだがーー。

プレートの上には罠にかかったちいかわ・ハチワレ・うさぎが描かれたピック、マロングラッセや木の実、アイスクリームなどが散りばめられている。大きなモンブランや綿あめで再現された大樹も含め、非常に豪華なプレートであろう。

モチーフとなったエピソードはほのぼのとしたものにも感じられるものではあるが、物語の鍵を握ることとなるのがうさぎが拾ってきた紫色のきのこ。今回の料理でもアイスクリームの上に紫色のきのこ（チョコレート菓子）が置かれている。

原作で紫色のきのこを食べたやまんばは白目をむきながら倒れてしまったが、今回の料理はほろ苦さがアクセントの美味しいきのこ（風のお菓子）であった。

サイドメニューとして溶岩に見立てた黒いポテトサラダに乗せて提供される「ハチワレのピーマンの肉詰め」もラインナップ。冷めないうちに食べたいところ。

そのほか、カブトムシの顔が描かれた「カブトムシのアイスココア」（サイズは2種類）、ちいかわたちが「パジャマパーティーズ」の一員として活躍した際の討伐を再現した「なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」といったドリンクメニューも用意されている。

また「討伐フェア」が開催される11月27日より新作オリジナルグッズも発売。前述した「さすまた風フォーク全2種（ハチワレ・ちいかわ）」はじめ、討伐中のハチワレのワンシーンが描かれた「ハチワレのピーマン肉詰め皿」、そのほか「ラバースマホスタンド」「シリコンポーチ全3種」などもラインナップされる。

ユーモアあふれるメニュー・グッズが展開される「討伐フェア」。今回のフェアはもちろんのこと、店内の至るところでちいかわのキャラクターたちが息づく「ちいかわレストラン」は、目にしているだけでも非常に楽しいものであった。「ちいかわレストラン」は多くの人が、笑顔になれる場所であることは間違いない。

■開催概要会場：THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店（東京都豊島区南池袋1丁目28－2 池袋PARCO本館7F）営業時間：11:00～21:30（カフェL.O.20:30）※年末年始の営業は池袋PARCOに準ずる。※営業時間は池袋PARCOに準じて変更になる場合あり。※詳細は公式サイトを要確認。※営業時間は施設に準じて変更になる場合あり。※カフェは事前予約制。予約の詳細は公式HP・公式Xに記載。

