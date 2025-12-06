【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ連邦議会（下院）は５日、軍の兵力増強に向けた新たな兵役法案を賛成多数で可決した。

志願制は維持しつつ、１８歳になる男性全員に適性検査を義務づける。志願兵が目標数に達しない場合、議会が別途、抽選などによる徴兵を法律で定める仕組みだ。連邦参議院（上院）の承認を経て、来年１月に施行する。

ドイツは２０１１年に徴兵制を停止したが、ロシアによるウクライナ侵略などを受け、軍備増強が課題になっていた。現在約１８万人の兵士を３５年までに２６万人に増やし、予備役も２０万人確保するとしている。

兵役の期間は、最低６か月。新制度では来年、１８歳になる男女に入隊意思などを問うアンケートを行い、男性に回答を義務づける。２７年から１８歳の男性全てに適性検査を義務化する。志願兵の初任給は、これまでより２〜４割ほど高い月２６００ユーロ（約４７万円）とし、待遇改善を図る。

来年１８歳を迎える男性には戸惑いが広がっている。ベルリン在住のマックスさん（１７）は防衛力の強化の重要性は理解するが、「兵役には行かない。自分の人生は自分で決めたい」と話す。ブルーノさん（１７）も「僕らには発言権も決定権もなく不公平だ。大人や政治が備えを怠ったツケを若者が払わされている」と憤る。

５日は兵役に反対する若者が国内各地で大規模な抗議デモを行い、「私たちは砲弾の餌食じゃない」「兵役に反対」などと書かれたプラカードを掲げた。