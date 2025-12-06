おちゃめな残虐ピエロ“アート・ザ・クラウン”がサンタクロースに扮し、街の人々を恐怖のどん底に陥れる『テリファー 聖夜の悪夢』が、クリスマスシーズンに再上映されることが決定した。

再上映は、クリスマスムード高まる12月19日（金）から一週間限定。劇場は、東京：TOHOシネマズ 六本木、大阪：TOHOシネマズ 梅田の２箇所となる。さらに、クリスマス当日の12月25日（木）には、一日限定で『テリファー』（2016）との二本立て上映も行われる。これで、クリスマスはアートさんといっしょだね。

特殊メイクアーティストでもあるダミアン・レオーネ監督が手掛ける『テリファー』シリーズは、アート・ザ・クラウンの残虐かつ独創的な殺戮が見モノのスプラッターホラー。恐ろしさとともにユーモアとおちゃめさを持ち合わせたアート・ザ・クラウンは、新たなホラーアイコンとして人気を博している。『テリファー 聖夜の悪夢』は2024年に劇場公開されたシリーズ第三弾。シリーズ二作目『テリファー 終わらない惨劇』で生き延びたヒロイン・シエナを主人公に、彼女とアート・ザ・クラウンの因縁の戦いを描く。あまりの過激さに嘔吐者が出たとか出ないとか……。

『テリファー 聖夜の悪夢』リバイバル上映

期間：2025年12月19日(金)〜１週間限定

劇場：TOHO シネマズ六本木、TOHO シネマズ梅田

©Terrifier 3 LLC, 2024

©Dark Age Cinema,LLC