クリスマスは、アートさんといっしょ。 全米が吐いた過激ホラー『テリファー 聖夜の悪夢』再上映決定 『テリファー』との二本立ても［ホラー通信］
おちゃめな残虐ピエロ“アート・ザ・クラウン”がサンタクロースに扮し、街の人々を恐怖のどん底に陥れる『テリファー 聖夜の悪夢』が、クリスマスシーズンに再上映されることが決定した。
再上映は、クリスマスムード高まる12月19日（金）から一週間限定。劇場は、東京：TOHOシネマズ 六本木、大阪：TOHOシネマズ 梅田の２箇所となる。さらに、クリスマス当日の12月25日（木）には、一日限定で『テリファー』（2016）との二本立て上映も行われる。これで、クリスマスはアートさんといっしょだね。
特殊メイクアーティストでもあるダミアン・レオーネ監督が手掛ける『テリファー』シリーズは、アート・ザ・クラウンの残虐かつ独創的な殺戮が見モノのスプラッターホラー。恐ろしさとともにユーモアとおちゃめさを持ち合わせたアート・ザ・クラウンは、新たなホラーアイコンとして人気を博している。『テリファー 聖夜の悪夢』は2024年に劇場公開されたシリーズ第三弾。シリーズ二作目『テリファー 終わらない惨劇』で生き延びたヒロイン・シエナを主人公に、彼女とアート・ザ・クラウンの因縁の戦いを描く。あまりの過激さに嘔吐者が出たとか出ないとか……。
『テリファー 聖夜の悪夢』リバイバル上映
期間：2025年12月19日(金)〜１週間限定
劇場：TOHO シネマズ六本木、TOHO シネマズ梅田
©Terrifier 3 LLC, 2024
©Dark Age Cinema,LLC