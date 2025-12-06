『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（18）

大阪マーヴェラス 大山遼 後編

（前編：大阪マーヴェラスの大山遼が振り返る、日本代表のエース佐藤淑乃との出会い 大学時代に「ふたりで攻撃を担っていこう」＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

星海光来（鴎台高校）、宮治（稲荷崎高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、天童覚（白鳥沢学園高校）

【セッター】

影山飛雄（烏野高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「オポジットはウシワカ（牛島）で。マーヴェラスもライトに強力なスパイカーを置いているんですが、ライトに強い人がいると相手ブロックも絞りにくくなりますから。

サイドは星海。ジャンプ力があって、空中でも器用にいろいろやれることに憧れます。あんな風にできたら、もっと視野が広がるんでしょうね。もうひとりは宮治。会場を沸かせるし、スター性がありますね。セッターの宮侑との双子コンビで、影山と日向（翔陽）の"変人速攻"をマネするとか、なんでもできちゃう。あと、治はビジュ担当です（笑）。

ミドルは黒尾。オールラウンダーで、自分が目指しているところに近いです。安心感がありますね。もうひとりは天童かな。読みがすごいけど、それが外れて『ひゃー』ってなるのも面白い（笑）。私は確実にいきたいから同じようにはできないですけどね。あと、相手を存分に煽ってほしい。それも自分ができないことなんですが、できないからこそ憧れるというか、『そんなんできたら、めっちゃおもろいやん』って。

セッターは影山。日向とはたくさんかけ合いがあったので、他のキャラとのかけ合いも見たいなって。日向がいないなかでの、影山のトスワークを見たいです。身長も高いから、高いところからのセットが気持ちよさそうです。

リベロは西谷。信頼感がありますね。（ウシワカのスパイクに慣れるために）『３本下さい』なんて言ってくれたら、こっちは『待つよ』ってなりますよ（笑）。メンタルはきついはずなのに、ちゃんと言葉で言ってくれるのが堂々としていていいです！」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「自分は北（信介／稲荷崎高校）さんタイプだと思うので、『ちゃんとやんねん』という意識には共感しますね。当たり前のことをちゃんと、コツコツとやるのは大事です」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校

「めちゃくちゃラリーが続いたシーンが、読み疲れるんですけど面白くて。攻撃している烏野のほうが、メンタルが削られるし疲れると思います。自分も、中学でそういう経験があったんです。広島にめっちゃ粘り強いチームがあって、こっちが攻撃する時になかなか決まらない。『また拾われた』ってなるんです。全中の中国大会で戦った時は、『どうやったら決まるんやろうな』って思っていました」

【プロフィール】

大山遼（おおやま・はるか）

所属：大阪マーヴェラス

2001年５月５日生まれ、岡山県出身。177cm・ミドルブロッカー。小学２年でバレーを始める。就実高校時代、３年時にインターハイで優勝。春高バレーにも出場した。筑波大学では、４年時にキャプテンとしてチームを全日本インカレ優勝に導き、最優秀選手賞、ブロック賞などを獲得。2023年、2025年にはユニバーシアード日本代表に選出され、ワールドユニバーシティゲームズで２大会連続銀メダルを獲得した。2024年、大阪マーヴェラスに入団した。