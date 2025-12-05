銀座コージーコーナーのクリスマスケーキで楽しむ2025年の甘いひととき♡

いよいよ1年でいちばんワクワクする季節が到来♡銀座コージーコーナーでは、2025年12月19日（金）より、クリスマスを彩るケーキ全27種類の販売がスタートします（一部商品は12月1日から販売中）。苺サンドショートやプチデコレーション、アソートケーキなど、家族や友人、ひとり時間でも楽しめる多彩なラインアップが魅力。今年もテーマは「FunFunChristmas」。甘いひとときを演出するケーキを、ぜひ早めにチェックしてみてください♪

選ぶのが楽しい多彩なクリスマスケーキ

銀座コージーコーナーの2025年クリスマスケーキは、全27種類の豊富なバリエーション。

「苺サンドショート（5号）」をはじめ、カット不要のプチケーキ詰め合わせ「サンタ村のクリスマス（12個入）」や、6種の味を楽しめる「6つのクリスマスアソート」など、人数やシーンに合わせて選べるラインアップが揃っています。

今年のテーマは昨年に続き「FunFunChristmas」。サンタさんも楽しむようなワクワク感あふれるデザインと味わいが魅力です。

人気のカットケーキも多数登場♪

クリスマスシーズン限定のカットケーキも14種類をラインアップ。

中でも「クリスマスコージープリンセスセット（3個入）」（2,340円 税込2,526円）は、苺クリームやチョコクリームを使用した可愛いプチデコレーションが勢ぞろい。

5日から販売される「雪降るベイクドレアチーズ」（520円 税込561円）は、濃厚チーズの二層仕立てとトナカイのモチーフが大人可愛い一品。

「ノエルミルクレープ」（520円 税込561円）はクリスマスカラーが映える華やかなケーキ。

「ショコラノエル」（620円 税込669円）はチョコ好きにたまらない贅沢な味わいです。

確実に楽しむために予約がおすすめ♡

お気に入りのケーキを確実に迎えるなら、事前予約が安心です。店頭予約は12月中旬まで、ネット予約は12月15日（月）23:59まで受付中（一部異なる場合あり）。

お渡し日は商品によって異なるため、特設サイトでの確認がおすすめです。

ご家庭の人数や過ごし方に合わせて、ぴったりのケーキを選べる銀座コージーコーナー。今年も甘くて楽しいクリスマスを演出してくれます♪売り切れ前にチェックしてみてください。