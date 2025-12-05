女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）について語った。

VTRでインタビュアーの放送作家・野々村友紀子氏から「DAIGOさんと結婚して良かったなと思うことって」と問われた北川は、「毎日思いますね」と明言。

「この方でなければ、私は結婚できてなかったんだろうなっていうことはよく思います」と言い切った。

さらに「関西人って結構はっきり言うじゃないですか。ツッコミも早いし、夫が話している時も“で、オチは？みたいな感じで」と北川。「それも全然怒ったりムッとすることもなく、“まあオチはないんだけどね”」と返してくれると笑ってみせた。

「温厚な、優しい穏やかな人だから結婚ができただろうし、本当にいいタイミングで結婚して」と続け、「その後2人子供がいるんですけど、その子供との生活が凄い楽しくて。この人と結婚していなかったらこの子たちは生まれてなくて、そうするとこの時間なかったんだなと思うと、毎日これって本当に良かったなって、結婚に関しては凄く思えると言うか」としみじみと語った。

野々村氏が「じゃあもう不満や直してほしいとかってなさそうですね」と語ると、北川は「夫には不満はないのかな。ないですね。ないと思います。ないと言い切れる」と断言した。

野々村氏は「人類初じゃないすか」と驚くも、北川は「人としてもレアな存在なんだと思います。ずっと根に持って長年っていうのがないです。もっとあの時こうしてほしかったっていうのは、後で言うのはない。その時に言う。ためない。秒で言いますよね」と述べた。

スタジオで野々村氏が「きっちりタイプの北川さんと、のんびりタイプの旦那さん、正反対なのが合うっていうことなんですかね」と尋ねると、「一緒のような人だったら絶対にぶつかってたと思うので。大体私がこうしたいっていう思いを凄い尊重してくれる相手で助かっているっていう」と北川。

「たまにもうちょっと早くできないのかなって思う時もあるんですけど」と笑わせたものの、言わないのかと聞かれ「始めのうちは“それってもうちょっと早くならないんだよね”って」とDAIGOに直接伝えることもあったと回顧。

それでも「“いや、でも…”っていうのが全然ない人なので、基本的に“なるほど、確かに”」との答えが返ってくるとし「なんだかんだ結婚してもうすぐ10年なんですけれども、多分てきぱきやってあれなんですよ」と笑ってみせた。

「いや面倒くさいと思いますよ。細かいもん、凄い」と続け「無理だと思う、夫じゃないと。無理だと思う」と繰り返した。

タレントの指原莉乃は「言ってみた〜い！凄い！」とうらやんだ。