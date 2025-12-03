オーツェイドは、DAC内蔵のUSB-Cイヤフォンケーブル「nOmaDAC(ノマダック)」のプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「ミミゴト」で12月3日正午より開始した。終了日は12月30日23時59分。イヤフォン側端子(Pentaconn、MMCX、2pin)と、線材(PCUHD、Agコート)が異なる全6種類を用意。価格は超早割で13,200円から。

PCUHDおよびAgコートの各線材で、Pentaconn、MMCX、2pinが選択できる

スマートフォンなどのType-C端子に直接接続して使用するUSB DAC内蔵ケーブル。左右独立アンプ構成によるバランス出力仕様となっており、高級DAPやドングル型のUSB-DACを使わずに、スマホに挿すだけで本格的なバランス再生が楽しめる。

DAC本体とケーブルを一体化することで接点を減らし、信号経路上のノイズ要因を抑制。32bit/384kHz対応のDACチップを搭載し、ハイレゾ音源の再生にも対応する。

線材には、同社イヤフォンでも実績のある高純度銅「PCUHD」を採用。標準の「Pure PCUHD」は、厚みのある中域と自然で広がりのある音場を重視したチューニングで、ウォームかつリラックスした聴き心地を目指したキャラクター。

もう一種類の「Pure PCUHD(Agコート)」は、導体に銀コートを施すことで高域の透明感や粒立ち、スピード感、空気感の表現を強化。DACケーブルでありながら、線材の違いによって音のキャラクターを選べる点も本機のポイントという。

プロジェクト概要

バランスケーブル一体型 USB/DAC「nOmaDAC(ノマダック)」

・希望小売価格：21,450円

・線材バリエーション 2種

Pure PCUHD、Pure PCUHD(Agコート)

・イヤフォン側端子 3種

Pentaconn Ear、MMCX、2pin

※線材×端子の組み合わせにより全6種類を展開

・実施期間：12月3日正午～12月30日23時59分

・超早割リターン

A．nOmaDAC(Pure PCUHD)＋プラグ1種 13,200円(各50本限定)

B．nOmaDAC(Pure PCUHD＋銀コート)＋プラグ1種 14,200円(各50本限定)

・通常応援価格リターン

A．nOmaDAC(Pure PCUHD)＋プラグ1種 14,800円

B．nOmaDAC(Pure PCUHD＋銀コート)＋プラグ1種 15,800円

・Wリターン

両モデルセット(Pure PCUHD / Pure PCUHD＋銀コート)＋プラグ選択＋本革ポーチ 26,000円(50セット限定)

※価格はすべて税込・送料込み