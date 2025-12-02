可愛がっている後輩の結婚を祝福する時、相手の過去の異性関係をイジるのはご法度だろう。ましてや、不特定多数が閲覧できるX上では言わずもがな。しかし、お笑い芸人であるオズワルドの伊藤俊介は気にしなかったようだ。

伊藤は12月1日、同じ事務所の後輩コンビである「素敵じゃないか」のふたりと顔を隠した女性の3ショット画像を投稿。同写真は今年9月に結婚を発表した素敵じゃないか・吉野晋右夫婦を交えた披露飲み会の様子を捉えたものだ。

《結婚おめでとう一番付き合いが長い後輩！相方のセフレを好きになった男とは思えないくらい幸せになれ！素敵じゃないか！》

伊藤はこのコメントとともに投稿したところ大炎上。おめでたい結婚祝福の場で、《相方のセフレを好きになった男》はさすがに失礼極まりないと多くの批判が寄せられた。

《デリカシーないですね》

《そりゃイワクラも別れるわ》

《余計なこと言って幸せに水差すﾔﾂなんやな》

伊藤は炎上に気づいたのか4時間後に《正しくは好きになったことがある男でした。吉野の奥さんをエグい勘違いさせてしまったごめんよ吉野》と謝罪したものの、なかなか鎮火していない。

「さらに、やはり後輩芸人であるオダウエダの植田紫帆さんが問題のポストをリポスト。《んもう！！！！いらんこと言うんだから伊藤さん！！！ そんなんだから振られるんですよ！！！》と苦言。2022年に交際が発覚し、4年間の交際を経て今年9月に破局した蛙亭のイワクラさんをネタにされていました。破局理由については11月9日に自身のラジオ番組『レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10』（Lucky FM）にて《98％俺が悪かった》とし、《なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず》と反省していました」（芸能記者）

今回“暴露”された、素敵じゃないかの吉野も自身のXを更新し《んな訳あるかいという誤解が広がってますが嫁はバチくそ明るいので気にせず笑ってます！ 流石おれの嫁だ！》と報告。夫婦間には問題が起きていないと強調している。

「伊藤さん自らが語る別れの理由のように、“ノンデリカシー”の発言が多いようです。無意識に相手を傷つけストレスを与えてしまうような言動が破局につながってしまったというわけでしょうね。これが後輩の結婚相手も女性芸人であれば笑いになったかもしれません。ただ、結婚相手は顔を隠した一般女性ですからね。芸人ノリを押し付けているように見えてしまったのでしょう。どんな状況でも笑いを優先するという芸人魂が裏目にでてしまったかたちですね」（前出・記者）

言葉を操る漫才師だけに、自身の発言がどんな影響を与えるのかはしっかり認識したほうが良さそうだ。